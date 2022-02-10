Gündem AK Partili Akbaşoğlundan fatura provokatörü Kılıçdaroğluna Kamu düzenini bozuyor suça teşvik ediyor
POLİTİKA

AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan 'fatura' provokatörü Kılıçdaroğlu'na: Kamu düzenini bozuyor suça teşvik ediyor

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, bugünden itibaren elektrik faturası ödemeyeceğini duyuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. CHP liderinin çağrısının kamu düzenini bozmaya ve suça teşvik etmeye yönelik olduğunu vurgulayan Akbaşoğlu, "Asla ve kat'a kabul edilemez." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
AK Partili Akbaşoğlundan fatura provokatörü Kılıçdaroğluna: Kamu düzenini bozuyor suça teşvik ediyor
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam saatlerinde sosyal medyadan yayımladığı videoda, yeni yılla birlikte güncellenen elektrik tarifelerinin faturalara yansımalarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tutarak, gelecek faturalarını ödemeyeceğini açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu yeni provokasyonun fitilini ateşledi: Bugünden itibaren fatura ödemeyeceğim
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu yeni provokasyonun fitilini ateşledi: Bugünden itibaren fatura ödemeyeceğim

"KAMU DÜZENİNİ BOZUYOR, SUÇA TEŞVİK EDİYOR"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan elektrik faturası provokasyonuna tepki: Kılıçdaroğlu'nun çağrısı suça teşvik etmeye yöneliktir
OYNAT 00:54
AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan elektrik faturası provokasyonuna tepki: Kılıçdaroğlu'nun çağrısı suça teşvik etmeye yöneliktir
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'zamlar geri çekilene kadar elektrik faturalarını ödemeyeceğine' yönelik ifadelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösteren Akbaşoğlu, 'Kılıçdaroğlu'nun çağrısı, kamu düzenini bozmaya ve suça teşvik etmeye yöneliktir. Asla ve kat'a kabul edilemez. Kandil'in çağrısı üzerine sokağa çıkma çağrısında bulunan HDP ile CHP'nin, kaos çizgisinde buluştuğu görülmektedir.' dedi.

AK Parti'li Akbaşoğlu, "Kılıçdaroğlu'nun çağrısı, kamu düzenini bozmaya ve suça teşvik etmeye yöneliktir. Asla ve kat'a kabul edilemez. Kandil'in çağrısı üzerine sokağa çıkma çağrısında bulunan HDP ile CHP'nin, kaos çizgisinde buluştuğu görülmektedir. Milletimizin sıkıntılarını giderecek olan parti AK Parti'dir. Bu konuyla ilgili samimi çalışmalarımızı da ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla, CHP'nin siyasi rant devşirmeye dönük bu girişimi, milletimiz tarafından boşa çıkartılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu provokasyonun fitilini ateşledi: Bugünden itibaren fatura ödemeyeceğim
OYNAT 00:25
Kılıçdaroğlu provokasyonun fitilini ateşledi: Bugünden itibaren fatura ödemeyeceğim
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yılla birlikte güncellenen elektrik tarifelerinin faturalara yansımalarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tutarak, bugünden itibaren gelecek faturalarını ödemeyeceğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu konuşmasında, 'Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar, ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim.' ifadelerini kullandı.

Salgın ilan ettiler

Salgın ilan ettiler

​Kongo'da 'kızamık' alarmı.
Yüzlerindeki mutluluk bana yetti

'Yüzlerindeki mutluluk bana yetti'

​Mahsur kalanlara çay dağıtan imam konuştu.
Erdoğan koronavirüsü atlattı

​Cumhurbaşkanı'nın doktorundan açıklama: Son iki testi negatif.

​MSB'den CHP'li Özgür Özel'in 'FETÖ' iddialarına sert tepki.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri.

​17 yıldır anne olmak istiyordu: Aynı gün iki şey öğrendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.