AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan 'fatura' provokatörü Kılıçdaroğlu'na: Kamu düzenini bozuyor suça teşvik ediyor
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, bugünden itibaren elektrik faturası ödemeyeceğini duyuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. CHP liderinin çağrısının kamu düzenini bozmaya ve suça teşvik etmeye yönelik olduğunu vurgulayan Akbaşoğlu, "Asla ve kat'a kabul edilemez." dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam saatlerinde sosyal medyadan yayımladığı videoda, yeni yılla birlikte güncellenen elektrik tarifelerinin faturalara yansımalarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tutarak, gelecek faturalarını ödemeyeceğini açıklamıştı.
"KAMU DÜZENİNİ BOZUYOR, SUÇA TEŞVİK EDİYOR"
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
AK Parti'li Akbaşoğlu, "Kılıçdaroğlu'nun çağrısı, kamu düzenini bozmaya ve suça teşvik etmeye yöneliktir. Asla ve kat'a kabul edilemez. Kandil'in çağrısı üzerine sokağa çıkma çağrısında bulunan HDP ile CHP'nin, kaos çizgisinde buluştuğu görülmektedir. Milletimizin sıkıntılarını giderecek olan parti AK Parti'dir. Bu konuyla ilgili samimi çalışmalarımızı da ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla, CHP'nin siyasi rant devşirmeye dönük bu girişimi, milletimiz tarafından boşa çıkartılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.