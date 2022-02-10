AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan 'fatura' provokatörü Kılıçdaroğlu'na: Kamu düzenini bozuyor suça teşvik ediyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam saatlerinde sosyal medyadan yayımladığı videoda, yeni yılla birlikte güncellenen elektrik tarifelerinin faturalara yansımalarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tutarak, gelecek faturalarını ödemeyeceğini açıklamıştı.

GÜNDEM Kılıçdaroğlu yeni provokasyonun fitilini ateşledi: Bugünden itibaren fatura ödemeyeceğim

"KAMU DÜZENİNİ BOZUYOR, SUÇA TEŞVİK EDİYOR"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

OYNAT 00:54 AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan elektrik faturası provokasyonuna tepki: Kılıçdaroğlu'nun çağrısı suça teşvik etmeye yöneliktir AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'zamlar geri çekilene kadar elektrik faturalarını ödemeyeceğine' yönelik ifadelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösteren Akbaşoğlu, 'Kılıçdaroğlu'nun çağrısı, kamu düzenini bozmaya ve suça teşvik etmeye yöneliktir. Asla ve kat'a kabul edilemez. Kandil'in çağrısı üzerine sokağa çıkma çağrısında bulunan HDP ile CHP'nin, kaos çizgisinde buluştuğu görülmektedir.' dedi. BiP'te paylaş

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AK Parti'li Akbaşoğlu, "Kılıçdaroğlu'nun çağrısı, kamu düzenini bozmaya ve suça teşvik etmeye yöneliktir. Asla ve kat'a kabul edilemez. Kandil'in çağrısı üzerine sokağa çıkma çağrısında bulunan HDP ile CHP'nin, kaos çizgisinde buluştuğu görülmektedir. Milletimizin sıkıntılarını giderecek olan parti AK Parti'dir. Bu konuyla ilgili samimi çalışmalarımızı da ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla, CHP'nin siyasi rant devşirmeye dönük bu girişimi, milletimiz tarafından boşa çıkartılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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