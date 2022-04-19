AK Parti'li Aydemir'den HPD'li Öcalan'a tepki: Dilin kurusun

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, milletten oy alıp TBMM'ye gelen ve legal zeminde siyaset yapan bir partinin, terör operasyonlarına neden karşı çıktığının sorulmasını istedi.

Türkiye'nin terör eylemlerine karşı ön almasına itirazın tek sebebinin, o yapının mensubu olmaktan geçtiğini ifade eden Aydemir, "Senin insanlarını katletmeye azmetmiş, yönelmiş bir yapıyı devletin yok ediyor, buna niye karşı çıkarsın? Sorunun cevabını 7'li ittifakın ortakları verecek. CHP, HDP'den korktuğu için açıklama yapmıyor. Kürtlere zulmeden yapının adı PKK'dır. HDP'nin Kürtlerle en ufak bir alakası, ilişkisi yoktur. Tam tersi Kürt düşmanı bir yapı." dedi.

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Pençe Kilit Operasyonu'na işaret eden Aydemir, vatanın selameti için, insanların huzur içinde yaşaması adına şehitler verildiğini dile getirdi.

GÜNDEM Son pençe

Meclis'te bulunan bir siyasi partinin, teröristleri savunduğunu kaydeden Aydemir, "HPD'li Ömer Öcalan, terörist başının yeğeni 'Türkiye Cumhuriyeti'nin ömrü fazla değil' diyor. Sen o hülyayı daha çok görürsün. Buna herkesin itiraz etmesi gerekmez mi? Madem ki Atatürk'ü savunuyorsunuz, madem 'Cumhuriyeti biz kurduk' diyorsunuz işte buyurun. 7'li ittifakın bir mensubu 'Türkiye'nin ömrü fazla değil' diyor. Dilin kurusun senin. Beter olacaksınız inşallah." diye konuştu.