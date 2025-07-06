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AK Parti'li Büyükgümüş'ten Özel'e tepki: Erdoğan'a saygısızlıktır

AK Parti'li Büyükgümüş'ten Özel'e tepki: Erdoğan'a saygısızlıktır

Haber Merkezi
13:096/07/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Ahmet Büyükgümüş
Ahmet Büyükgümüş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in basın açıklamasındaki ifadelerine tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
Ahmet Büyükgümüş
, Özel'in son açıklamalarının siyasi muhalefet değil, doğrudan milletin iradesine ve
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a yönelik bir saygısızlık olduğunu belirtti.

Kutuplaştırıcı, tehditkar ve seviyesiz bu üslubun, siyaset diline ve demokratik mücadele anlayışına sığmadığını vurgulayan Büyükgümüş, şunları kaydetti:


"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, defalarca sandıktan zaferle çıkmış, milletimizin doğrudan teveccühüyle seçilmiş bir liderdir. Sandıktan umduğunu bulamayanların sokağı adres göstermesi, siyaset değil, istismardır. CHP'nin geleneksel vesayet refleksini yeniden canlandırma çabasıdır. Cumhurbaşkanımıza yönelik bu seviyesiz dili aynen iade ediyoruz. Demokratik siyaseti sokak söylemleriyle tahkir eden bu anlayışı milletimizin ferasetine havale ediyoruz."



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