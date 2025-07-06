AK Parti'li Büyükgümüş'ten Özel'e tepki: Erdoğan'a saygısızlıktır

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, defalarca sandıktan zaferle çıkmış, milletimizin doğrudan teveccühüyle seçilmiş bir liderdir. Sandıktan umduğunu bulamayanların sokağı adres göstermesi, siyaset değil, istismardır. CHP'nin geleneksel vesayet refleksini yeniden canlandırma çabasıdır. Cumhurbaşkanımıza yönelik bu seviyesiz dili aynen iade ediyoruz. Demokratik siyaseti sokak söylemleriyle tahkir eden bu anlayışı milletimizin ferasetine havale ediyoruz."