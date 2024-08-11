AK Partili Hamza Dağ'dan Paris'te sefa süren CHP'li belediye başkanlarına tepki: Laçkalaşmış ilişkiler içinde olmayacağız

Eskişehir Orman Fidanlığı'nda partisince düzenlenen Teşkilat Pikniği'ne katılarak burada gerçekleştirilen İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Dağ, 23 sene önce millete hizmet için kurulan AK Parti'nin, bu davaya inanan teşkilatın her bir neferinin alın teriyle, azmiyle ve inancıyla büyüdüğünü söyledi.
Partilerinin, 22 yıldır milletin iktidar emanetini büyük sorumluluk bilinciyle taşıdığını ve çizgisinin, duruşunun ve mücadelesinin yol arkadaşlarının omuzlarında yükseldiğini kaydeden Dağ, "Bu yüzden AK Parti, millet ve vatan uğruna, fedakarlığın, özverinin simgesidir. AK Parti geleceğin partisidir. AK Parti sadece Türkiye'deki değil dünyadaki mazlumların da umutlarının yeşerdiği partidir. Siyasetin çok daha üstünde dava ruhuyla yoğrulmuş vatan evlatlarının partisidir. Her zerresiyle yerlidir, her duygusuyla millidir." diye konuştu.
"Bazıları gibi ortalık yangın yeriyken tatil yapmıyoruz"
Dağ, AK Parti teşkilatları olarak el birliğiyle ördükleri bu başarı taşlarının çıkarcı çevrelere peşkeş çekilmesine asla izin vermemeleri gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
31 Mart yerel seçimleri sürecinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu dönemde kentin 25 yıllık CHP yönetiminin yükünü 5 yıllık palyatif çözümlerle çözemeyeceklerini anlattığını dile getiren Dağ, şunları kaydetti: