AK Partili Hamza Dağ'dan Paris'te sefa süren CHP'li belediye başkanlarına tepki: Laçkalaşmış ilişkiler içinde olmayacağız

"Anlaşılan akıllarına Eskişehir'le İzmir'i davet etmek gelmemiş. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na bunu sordular. Dedi ki 'kıskanmadım değil ama çok da işim var. Vakit bulmam da mümkün değil.' Kardeşim, giden belediye başkanlarının tüm ilçe belediye başkanlarıyla orada after parti yapan belediye başkanlarının, bu seçim sonucunda milletin tercihinden dolayı aldıkları sorumlulukları, işleri yok mu? Aslında baktığınızda hangi taraftan bakarsanız bakın gerçekten elle tutulur bir yanı ve durumu yok. Siyaset ciddi bir iş. Bir karar verilmişse ve bir tercihte bulunmuşsa bir göreve gelmişseniz o görevin hakkını sonuna kadar yerine getirmek zorundasınız. Biz böyle gördük. Recep Tayyip Erdoğan'dan böyle öğrendik.