Cumhurbaşkanı Erdoğan: Borç ödemeye gelince para yok Paris'e gitmeye gelince para çok





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bugün Mersin ve Adana’nın yanı sıra geniş bir alana hizmet verecek bir vizyon projesini daha hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Sadece bir havalimanı değil tüm dünyaya yeni modern, estetik bir kapı açıyoruz. Yıllık yolcu kapasitesi 9 milyon, 3 bin 500 metre uzunluğundaki ana pistteki en geniş gövdeli uçaklar bile iniş kalkış yapabilecek.

Hava kontrol kulesi ağaç formunda hazırlandı. Devletin bütçesinden tek kuruş harcamadan bu eserlerin inşasını tamamladık.

"Bölge ekonomisine çarpan etkisi yapacak"

Burada şunu özellikle söylemek isterim, Adanalı ve Mersinli hemşerilerimiz kısa sürede ne kadar isabetli bir yatırım olduğunu göreceklerdir. Ekonomik hayatın güçlenmesine yardımcı olacaktır. Bölge ekonomisine çarpan etkisi yapacak. Tarım ürünleri gecikmeksizin müşterilerine kolaylıkla ulaşabilecek. Böyle bir eseri ülkemize kazandırmaktan gurur duyuyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Vatandaşlarımıza kazasız, sorunsuz seferler diliyorum.

"Üç bin kişiye istihdam olacaktır"

Çukurova Havalimanı'nın inşasının toplam yatırım miktarı 608 milyon Euro'dur. Devletimiz buradan toplam 200 milyon euro kira bedeli elde edecektir. Havalimanımız tüm Çukurova'nın ekonomik hayatına önemli katkılar yapacak 3 bin kişiye istihdam olacaktır. Havalimanı'mız Adana ve Mersin'in tam ortasına konumlandı.

Çukurova Havalimanımızı, Mersin, Adana ve Gaziantep hızlı tren hattımıza entegre ediyoruz. Hızlı trenlerle Mersin adana arası seyahat süresi 35 dakikaya inecek. Adana ve Mersin'den trene binen kardeşlerimiz 23 dakikada havalimanımıza ulaşacak.

"Şakir Paşa Havalimanı kapatılmayacak"

Bütün vatandaşlarımızın böyle bir yatırımdan sevinç duyması gerekir. Bazı vatandaşlarımızın dile getirdiği hususları gayet doğal karşılıyoruz. Bizim doğal bulmadığımız, muhalefetin iztemezükçü tavrıdır. Şakir Paşa Havalimanı kapatılmayacak. Burası bir eğitim merkezi olarak hizmet verecek. Muhalefet yapılan yatırımı gölgelemeye çalışıyor.

Ticari uçuşlar için Çukurova'yı; eğitim, afetle mücadele ve güvenlikle ilgili çalışmalarda ise Şakirpaşa Havalimanı'nı kullanacağız.

"Borç ödemeye gelince para yok Paris'e gitmeye gelince para çok"

SGK'ya borç ödemeye gelince para yok, cümbür cemaat Paris'e gitmeye gelince para çok. Allah aşkına dünyanın hangi ülkesinde böyle bir muhalefet var. Havalimanından rahatsızlık duyan bir muhalefet olabilir mi? Yatırımı kötüleyerek nereye varmaya çalışıyorsunuz? Bunun adı siyasi hasetliktir. Ülkenin kaynakları ile ilgili cümle kurulacaksa, eleştirilmesi gereken Çukurova Havalimanı değil, halkın parasını Paris'te har vurup harman savuran müsriflerdir.

Böyle siyaset olmaz. Hizmet ve eser düşmanlığı yapan bir muhalefet olmaz. Bu ülkede dikili tek bir ağacınız yok. Hem de bizi bir üst lige taşıyacak eserlerimize laf söylüyorsunuz.