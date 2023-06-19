AK Partili İbrahim Ufuk Kaynak CHP'deki koltuk savaşlarına değindi: İmamoğlu ve Özel Kılıçdaroğlu'ndan çok farklı değil

AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, tvnet'te yayınlanan Net Bakış programında tvnet Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu'nun konuğu oldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'tek adamlığına' ve 'parti tabanından' gelen istifa çağrılarına ilişkin konuşan Kaynak, "Adam asla özür dilemiyor, hata yaptığını düşünmüyor. Çünkü o yaşamının bir parçası. Liderde bir özellik beklersiniz. Hiçbir liderlik özelliği yok. Dünyanın herhangi bir ülkesinde hiçbir pozisyon alamayacak bir adamı Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimine aday koydunuz bu Türkiye'nin yaşadığı büyük bir utançtır." şeklinde konuştu.









CHP'deki koltuk yarışında ismi geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in de Kılıçdaroğlu'ndan çok farklı olmadığını söyleyen Kaynak, "Bu kadar kalitesiz, bu kadar muhteriz böyle bir şey olabilir mi? Arkasından gelen İmamoğlu ve Özgür Özel'de çok farklı değil." dedi.

Tarih bilmiyor, coğrafya bilmiyor, siyaseti hiç bilmiyor

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı'na ve halka hakaret ettiğini belirten Kaynak, şöyle devam etti:

"Ben ülkeyi 25 parçaya ayıracağım diyorsun, eyaletlerle hemfikirim diyorsun ve bu söylemiş olduğun şeylerden (seçimden sonra) şimdi hiç bahsetmiyorsun. Bir günde ülkücü oldu bir günde devrimci oldu bir günde militan oldu Adam Şanlıurfa'da fındık yetiştiriyor, Mersin'i Güneydoğu'nun incisi zannediyor. Tarih bilmiyor, coğrafya bilmiyor, siyaset desen hiç bilmiyor."



