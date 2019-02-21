AK Partili Naci Bostancı kimdir?

Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adaylığı nedeniyle istifa ettiği TBMM Başkanlığı'na partilerin kimi aday göstereceğine dair çalışmalar devam ediyor.
İlk olarak AK Parti Meclis Grubu, TBMM Başkan adayı için temayül yoklaması yaptı. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı başkanlığında düzenlenen basına kapalı toplantıda, TBMM başkan adaylığı için temayül yoklaması yapıldı.
Naci Bostancı kimdir?
Yıldırım'ın istifasının ardından kulislerde "AK Parti'nin TBMM Başkan Adayı Naci Bostancı olacak" söylemleri artarken, özellikle sosyal medyada çok sayıda kullanıcı "Naci Bostancı nereli?", "Naci Bostancı kimdir?" "gibi soruların yanıtını bulmaya çalıştı.
Mehmet Naci Bostancı, 2 Ağustos 1957 yılında Amasya'da doğdu.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümü'nden mezun olduktan sonra, yüksek lisans ve doktorasını İstanbul Üniversitesi İktisat FakültesiSosyal Yapı ve Sosyal Değişme Bölümünde tamamladı. 1990 yılında doçent, 1996 yılında profesör oldu.
Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde ders verdi. Fakültenin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkanlığı görevini yürüttü.
Naci Bostancı'nın önceki görevleri
- TBMM Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi, Türkiye - Kırgızistan Dostluk Grubu Başkanı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı oldu.
26. Dönemde AK Parti Amasya Milletvekili seçildi. AK Parti Başkanvekilidir.
Mehmet Naci Bostancı, iyi düzeyde İngilizce bilmektedir. Evli ve ve iki çocuk babasıdır.
TBMM Başkanı ne zaman seçilecek?
TBMM Genel Kurulu, 24 Şubat Pazar günü yeni Meclis Başkanı'nı seçecek. Genel Kurul, seçimin ardından çalışmalara ara verecek. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Danışma Kurulu önerisine göre, Genel Kurul 24 Şubat Pazar günü TBMM Başkanı seçimi için toplanacak.
Seçimin ardından TBMM Genel Kurul çalışmalarına ara verecek; 26 Şubat, 27 Şubat, 28 Şubat, 5 Mart, 6 Mart ve 7 Mart tarihlerinde toplanmayacak. TBMM, çalışmalarına 12 Mart 2019 tarihinden başlamak üzere 15 gün ara verecek.
Partilerin adayları ne zaman belli olacak?
- TBMM İçtüzüğü uyarınca, Meclis Başkanı adayları, Meclis üyeleri içinden, TBMM Başkanı'nın istifası sonrasında Genel Kurulun toplandığı günden itibaren 5 gün içerisinde Başkanlık Divanı'na bildirilecek.
TBMM Başkanlığı için adaylık başvurularının sona erdiği günün ertesinde Genel Kurul, Başkan seçimi için toplanacak.
TBMM Başkanı kaç oyla seçilir?
- Gizli oyla yapılacak seçimlerde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilecek.