Naci Bostancı kimdir? - AK Parti'nin TBMM Adayı Naci Bostancı mı? AK Partili Naci Bostancı kimdir? AK Parti'de TBMM Başkanlığı'na aday gösterilecek ismin belirlenmesi için kapalı temayül yoklaması yapıldı. Meclis Grubu'nda yapılan yoklama öncesinde AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na aday göstereceği isimler arasında gösterilen adaylardan biri de Naci Bostancı'ydı. TBMM Başkanlığı için siyaset kulislerinin hareketlenmesinin ardından "Naci Bostancı kimdir?", "AK Parti'nin TBMM Başkan adayı Naci Bostancı mı olacak?" gibi soruların yanıtını merak eden kullanıcılar Naci Bostancı'nın hayatıyla ilgili aramalar yaptı.

Haber Merkezi 21 Şubat 2019, 10:00 Son Güncelleme: 21 Şubat 2019, 14:15 Yeni Şafak