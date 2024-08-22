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AK Partili Okul'dan Vaniköy'deki kaçak villaya göz yuman İBB'yi köşeye sıkıştıran soru: Neden zamanında müdahale edilmedi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'çivi dahi çakılamaz' denilen bölgeyi kendine rant malzemesi yaparak Vaniköy'deki kaçak villaya göz yumdu. Kaçak inşaat Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının radarına takıldı. İBB'ye uyarı yazısı gönderildi. Bu gelişmelerin ardından CHP'li İBB'yi köşeye sıkıştıracak bir hamle de İBB AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'dan geldi. X hesabından paylaşımda bulunan Okul, günlerce devam ettiği anlaşılan inşaat faaliyetlerine neden zamanında müdahale edilmediğini sorgulayıp, "İstanbul'un farklı bölgelerinde izinsiz yapılar anında yıkılırken bu yapıya neden dokunulmadı?" dedi.

19:01 - 22/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, Vaniköy'deki kaçak villa skandalına tepki gösterdi.
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, Vaniköy'deki kaçak villa skandalına tepki gösterdi.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'un gözbebeği konumlarından biri olan Vaniköy'de kaçak villa inşaatına göz yumdu.

'Kaçak yapıları yıkıyoruz' söylemiyle algı yaparak 'çivi dahi çakılamaz' denilen bölgeyi kendine rant malzemesi haline getiren CHP'li İBB'nin bu skandalı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının radarına takıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm bölgesinde izinsiz inşaat faaliyetleri hakkında gerekli cezai işlemlerin başlatılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne uyarı yazısı gönderildiğini açıkladı.

Murat Kurum: İBB gereğini yapmazsa Bakanlığımız devreye girecek

İBB'nin İstanbul'un güzide bölgesindeki kaçak yapı skandalına ilişkin açıklamada bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da "Kaçak yapı inşaatı durdurulmuştur, gerekli hukuki süreç yürütülmektedir. İBB'den de kaçak yapının ilavelerine ilişkin yıkımının yapılması yazılı talep edilmiştir. Yapılmaması halinde bakanlığımız gerekli süreci gerçekleştirecektir." ifadelerini kullandı.

Kaçak villa skandalına AK Partili Okul'dan tepki

Bu gelişmelerin ardından CHP'li İBB'yi köşeye sıkıştıracak bir hamle de İBB AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'dan geldi.

Resmi X hesabından paylaşımda bulunan Okul, kaçak yapıları anında tespit etmek ve yıkmakla sorumlu İBB yönetiminin, inşaat faaliyetlerini görmezden gelip sadece suç duyurusunda bulunmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını belirtti.

CHP'li İBB'yi köşeye sıkıştıran soru

İBB'nin yaptığı açıklamada kaçak inşaata ilişkin 16 Ağustos 2024 tarihinde tutanak tutulduğu söylenmesine rağmen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin bugün inşaat faaliyetlerinin devam ettiğini tespit ettiğine dikkati çeken Okul, "İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğünün yetki sahasında olan Üsküdar Vaniköy'deki ormanlık alanda, şehrimizin en güzel yerinde izinsiz yapılan bir imara göz mü yumuldu yoksa yine bir iş bilmezlik mi söz konusu? Günlerce devam ettiği anlaşılan inşaat faaliyetlerine neden zamanında müdahale edilmedi? İstanbul'un farklı bölgelerinde izinsiz yapılar anında yıkılırken bu yapıya neden dokunulmadı?" ifadeleriyle CHP'li İBB'yi köşeye sıkıştıracak soru sordu.

İBB yönetiminin kamuoyuna ve İstanbullulara söz konusu soruların cevaplarını vermesi yönünde çağrıda bulunan Okul, "Bu İBB yönetiminin şehrimize ve hemşehrilerimize karşı bir yükümlülüğüdür." dedi.



İBB'nin göz yumduğu Vaniköy'deki Boğaz'a nazır kaçak villa bakanlığın radarında: İzinsiz inşaat durduruldu

'Kaçak yapıları yıkıyoruz' söylemiyle algı yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar'da dünyanın en değerli bölgelerinden biri olan Vaniköy sırtlarına yapılan villa inşaatına göz yumdu. 'Çivi dahi çakılamaz' denilen bölgede yapılan inşaat Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının radarına takıldı. İBB'ye uyarı yazısı gönderildi. İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri gün içinde inşaatta inceleme yaptı. İnceleme sonrası yapılan açıklamada inşaatın durdurulduğu bildirildi. Ayrıca Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Vaniköy skandalıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.


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