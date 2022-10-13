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POLİTİKA

AK Parti'li Turan'dan CHP'li Erbay'ın Meclis'teki 'çekiçli' şovuna tepki

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifine tepki amacıyla TBMM Genel Kurulunda çekiçle cep telefonu kırmasına ilişkin, "TBMM Genel Kurulu eylem alanı değildir." dedi.

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Haber Merkezi AA
AK Partili Turandan CHPli Erbayın Meclisteki çekiçli şovuna tepki
AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulu'nda Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında hoş olmayan durumlar yaşandığını söyledi.

Hasan Turan, oturumu yöneten Meclis Başkanvekilinin, muhalefetin sürekli eylem yapan tutumuna biraz da "teşne olması" neticesinde birleşimi kapattığını, bu tutumun hiç hoş olmadığını ifade etti.

"TBMM Genel Kurulu eylem alanı değildir." diyen Turan, CHP Muğla Milletvekili Erbay'ın çekiçle çıkıp milletin kürsüsünde hoş olmayan tutum ve davranışlar ortaya koyduğunu kaydetti.

Turan, "Bir ülkede yalanla mücadele edilmesine yönelik kanun teklifi verilmesinden ve bu kanunun çıkarılması için çaba gösterilmesinden kim rahatsız olabilir?" dedi.

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"Kimlerle görüşüldü?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinde New York'tan Washington'a uçakla değil kara yoluyla gittiği ve 8 saat boyunca da nerede olduğunun bilinmediği yönünde çıkan haberlere işaret eden Turan, "Neden uçak bileti ayrıldığı halde, uçakla gitme imkanı olduğu halde, kara yoluyla gitmek tercih edildi? Bu 8 saatlik süre içinde neredeydiler? Gidiş güzergahı üzerinden de düşünüldüğünde Türkiye'de çokça bilinen terör örgütü merkezinin de bulunduğu mecralar var, bu güzergahlardan geçildi mi? Buralarda herhangi bir yerlerde duruldu mu? Durulduysa kimlerle görüşüldü?" sorularını yöneltti.

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