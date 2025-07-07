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AK Partililere küfreden kadını bardaklara işlemişlerdi: Kuzguncuk'taki restorana soruşturma

AK Partililere küfreden kadını bardaklara işlemişlerdi: Kuzguncuk'taki restorana soruşturma

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
22:487/07/2025, Pazartesi
G: 7/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Mülkiyeler Restoranı'nda servis edilen küfür dolu içki bardakları.
Mülkiyeler Restoranı'nda servis edilen küfür dolu içki bardakları.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yer alan Kuzguncuk semtindeki Mülkiyeliler Restoran'ın, AK Parti seçmenine küfreden kadının fotoğraflarının işlendiği bardaklarla müşterilerine servis yaptığı ortaya çıktı. İstanbul Valisi Davut Gül, işletme hakkında denetim ve inceleme başlatıldığını bildirip, "Kadınlara yönelik aşağılayıcı ve ahlak dışı ifadelerin, meze niyetine sunulması ve magazin malzemesi gibi paylaşılması asla kabul edilemez." dedi.

2023 seçimleri öncesinde bir sokak röportajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini söyleyen vatandaşa, kendisini bilmez bir hadsiz küfretmişti.

CHP'li ünlüler tarafından da mizah malzemesi yapılan kadına ait figürler, Kuzguncuk'taki Mülkiyeliler Restoran'da, müşterilere servis edilen bardaklara işlendi.

Kuzguncuk'taki restorana soruşturma

İstanbul Valisi Davut Gül, işletme hakkında denetim ve inceleme başlatıldığını bildirip, "Kadınlara yönelik aşağılayıcı ve ahlak dışı ifadelerin, meze niyetine sunulması ve magazin malzemesi gibi paylaşılması asla kabul edilemez." dedi.

Gül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kuzguncuk’taki bir restoranda, kabul edilemeyecek ifadelerin yer aldığı ürünlerin kullanıldığı yönündeki paylaşımlar üzerine, ilgili iş yeri hakkında denetim ve incelemeler başlatılmıştır.

Üsküdar Kaymakamlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlar tarafından iş yerinde çok yönlü denetim gerçekleştirilmektedir.

Kadınlara yönelik aşağılayıcı ve ahlak dışı ifadelerin, meze niyetine sunulması ve magazin malzemesi gibi paylaşılması asla kabul edilemez.

Bu tür söylemlerle mücadele yalnızca hukuki değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur."



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