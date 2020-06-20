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POLİTİKA

AK Parti’nin adayı Şentop

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Meclis Başkanı adayı olarak yeniden Mustafa Şentop’u göstereceklerini söyledi. Bostancı, “Meclis Başkanlığı’na bir aday seçimi konusunda arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu Sayın Mustafa Şentop’u aday olarak görmek istediklerini söylediler. Şentop 2. dönem itibariyle de aday olacak. Süreç 2 Temmuz’da başlıyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi parti genel merkezinde ziyaret etti.
Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi parti genel merkezinde ziyaret etti.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, mevcut TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u bu göreve yeniden aday göstereceklerini açıkladı. Bostancı, "Meclis Başkanlığı'na bir aday seçimi konusunda arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu Sayın Mustafa Şentop'u aday olarak görmek istediklerini söylediler. Mustafa Şentop 2. dönem itibariyle de aday olacak. Süreç 2 Temmuz'da başlıyor" dedi ve AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na adayının Mustafa Şentop olduğunu duyurdu.

Meclis Başkanı’ndan Bahçeli’ye ziyaret

Meclis Başkanı Şentop, MHP lideri Bahçeli’yi parti genel merkezinde ziyaret etti.

12 Temmuz'da yapılacak TBMM Başkanlığı için yeniden adaylık sinyali veren Meclis Başkanı Mustafa Şentop, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. TBMM Başkanı Şentop, dün Bahçeli'yi parti genel merkezinde ziyaret etti. TBMM Başkanı Şentop, Genel Merkez'e gelişinde MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya tarafından karşılandı. Şentop'un Bahçeli'ye yaptığı ziyaret yaklaşık 20 dakika sürdü. MHP Genel Başkanı Bahçeli, görüşme sonunda Şentop'a makam aracına kadar eşlik etti. Bahçeli, Şentop'u uğurladıktan sonra gazetecilerle kısa süre sohbet etti. Devlet Bahçeli, "İnşallah en kısa sürede bir araya geliriz" ifadelerini kullandı.

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