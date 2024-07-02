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AK Parti'nin çalışma kampı sona erdi

AK Parti'nin Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde düzenlediği 'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı' sona erdi.

14:32 - 2/07/2024 Salı
DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam Eliz Otel'de partisinin Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam Eliz Otel'de partisinin Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

AK Parti, 30 Haziran- 2 Temmuz tarihleri arasında Kızılcahamam'da yerel yönetimler kampı düzenledi. Kampın ilk gününde, Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş belediye başkanlarıyla 'Tecrübe Paylaşımı ve Sohbet Programı'nda bir araya geldi. Kampın 2'nci gününde 31 Mart yerel seçim sonuçları ve parti çalışmalarının yanı sıra ekonomi, enerji, tarım, ulaştırma, kültür ve turizm ile çevre konuları görüşüldü. Ayrıca aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanlarına hitap etti ve ardından genel istişare ve değerlendirme yapıldı.

Kampta, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da birer sunum yaptı.

Kampın son günü ise genel değerlendirmenin ardından Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik moderatörlüğünde; Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz da görev alanlarıyla ilgili sunum yaptı.


#AK Parti
#Ankara
#Kızılcahamam
#Efkan Ala
#Mustafa Elitaş
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