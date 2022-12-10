Akar’dan iftiraya sert tepki

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mühimmata “cemaate selam” yazıldığı iddiasını yalanladı. TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmeleri sırasında söz alan CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Suriye’nin kuzeyindeki harekat bölgesinde çekildiği ve üzerinde “cemaate selam” yazısının yer aldığı öne sürülen mühimmata ilişkin iddiayı dile getirdi. Akar, “Bir varsayım üzerine hüküm veriliyor, muhakeme yapılıyor. Çok yanlış. Bahsedilen roketle ilgili iddialar 2022’de bir daha çıkmış. Bunun bizimle alakası olmadığını söylemişiz. Bizim envanterimizde bu yok, böyle bir şey yok” diye konuştu.

ABD ile yürütülen 40 adet F-16 Viper uçağının tedarikine ve 79 uçağın da modernizasyonuna yönelik çalışmaların olumlu devam ettiğini belirten Bakan Akar, özetle şunları kaydetti:

REKLAM

* 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar; yurt içinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 37 bin, sadece bu yılın başından itibaren ise 4 bin civarında terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

* 1 Ocak’tan itibaren hudutlarımızda 250 bin kişinin geçişi engellenmiş; yakalanan 7 bin 600 düzensiz göçmen ile 800 terörist kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir.

* 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren FETÖ iltisakı nedeniyle TSK’dan bugüne kadar 10 bini Bakan onayı ile olmak üzere toplam 24 bin 700 kişi ihraç edilmiştir.

GÜNDEM Bakan Akar: Hiç kimse teröristlere müsamaha gösterilmesini beklemesin