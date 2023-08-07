Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 11.09'daki depremin derinliğinin ise yaklaşık 14 kilometre olduğu belirtildi.
Güncel son depremler listesi, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından her gün yayınlanmakta. Yurt genelinde meydana gelen sarsıntılar iki kurumun aktardığı verilere göre bugün yurt içinde pek çok bölgede irili ufaklı depremler meydana geldi. Listeye göre; Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem 10 ilde yıkıma neden olmuştu. Türkiye genelinde farklı noktada depremlerin yaşandığı bilgisi verildi. Bu noktada, "En son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?" sorularına yanıt aranıyor. Korkutan deprem Adana ve Kahramanmaraş'ta meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 6 Şubat depremlerine yönelik faaliyetleri kapsamında çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geçen sürede, afet kaynaklı olumsuzlukların giderilmesi ve havalimanı faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce bölgedeki havalimanları için 75 milyon 179 bin 693 lira harcama yapıldığını bildirdi.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 ve Elbistan ilçesi merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük hasara neden olduğu Malatya'da deprem anına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı. Elbistan'daki 7,6 büyüklüğündeki depremde, Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi'deki Hayat Sitesi'nin üç bloğunun yıkılması Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde deprem anında Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı otoparkına sığınan depremzedelerin kaçışması yer alırken, arka tarafta ise blokların yıkılması görülüyor.