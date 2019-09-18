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ADANA

Akdeniz’de büyük şölen

Bu yıl 4-6 Ekim arasında ‘Büyük Akdeniz Şöleni’ temasıyla düzenlenecek festivalin tanıtımı yapıldı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, “Festival süresince Adana’nın en yerel ve en geleneksel mutfak kültürünü, ülkemize ve tüm dünyaya tanıtacağız” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Büyük Akdeniz Şöleni tanıtımı
Büyük Akdeniz Şöleni tanıtımı

Bu yıl 4-6 Ekim arasında ‘Büyük Akdeniz Şöleni’ temasıyla Adana Valiliği’nin ev sahipliğinde düzenlenecek ‘3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin tanıtımı yapıldı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve gastronomi dünyasından temsilcilerin katılımıyla Ortaköy’deki Feriye Lokantası’nda düzenlenen basın toplantısında festivale ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Vali Demirtaş konuşmasında, Adana’nın tarihi, coğrafi ve stratejik konumu ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış geniş kültürel zenginliğinin festivalde onlarca farklı lezzetle ziyaretçilerini bekleyeceğini söyledi.

Mahmut Demirtaş

GAZİANTEP VE HATAY KONUK ŞEHİR

Fotoğraf: Arşiv

Demirtaş, gastronomi dünyasının önemli isimlerinin festival için Adana’ya geleceğini, festival boyunca tadım oturumları, söyleşiler, paneller ve mutfak atölyeleri gerçekleştireceklerini, Gaziantep ile Hatay’ın da konuk şehirler olarak orada olacağını dile getirdi.

Adana’nın malzeme kalitesi ve zenginliğiyle geleneksel Türk mutfağının önemli merkezlerinden olduğunun altını çizen Demirtaş, “Festival süresince Adana’nın en yerel ve en geleneksel mutfak kültürünü, ülkemize ve tüm dünyaya tanıtacağız” dedi.

UZAKDOĞU MUTFAKLARI DA OLACAK

Festivale dünya çapından da katılım olacağını belirten Demirtaş, şöyle devam etti:

“Akdeniz havzasında yer alan ülkelerden ve Adana Lezzet Festivali’nde ‘Büyük Akdeniz Şöleni’nin bir parçası olacaklar. Öte yandan Akdeniz havzası dışından Güney Kore ve Endonezya da açacakları stantlarla kendi ulusal lezzetlerini, lezzet tutkunlarının beğenisine sunacaklar. Böylelikle Adana’da, Uzak Doğu’dan Akdeniz’e eşsiz bir lezzet şölenine tanık olurken, festivale katılan ülkeler arasında da dostluk köprüsünü hep birlikte inşa edeceğiz.”

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ADANA ÇİN’İN REKORUNA GÖZ DİKTİ

Demirtaş festivalde Guinness rekoru denemesinin de olacağını aktararak, “Halihazırda 194,5 metrelik et şiş ile dünya rekoru Çin’in elinde. Adanalı işletmemiz de yaklaşık 250 metre uzunluğundaki mangal üzerinde, 222 metrelik et şiş ile Guinnes dünya rekorunu Türkiye’ye getirecek ve ‘tek şişte en uzun et pişirme rekoru’ Adana’da kırılacak. Böylece Adana Lezzet Festivali bu yıl hem lezzetleri hem de kırılacak Guinness rekoru ile anılacak” şeklinde konuştu.

Adana mutfağı kıtaları aşacak

  • Zeydan Karalar
  • Adana’nın yerel mutfağının değerlerini geleceğe taşımanın gayreti içerisinde olduklarını belirten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar ise, “Adana mutfağı, içinde tarih boyunca süzülüp gelen, eşi benzeri olmayan bir bilgi birikimini barındırıyor. Bu özel ve eşsiz mutfak kültürünün, festival sayesinde ülkeleri, kıtaları aşan bir üne kavuşacağından eminim. Festivalin Adana’nın gastronomi turizminde hak ettiği yere ulaşmasında büyük rol oynayacağını düşünüyorum. Adana Valiliği’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek ‘3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’ni desteklemekten dolayı gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

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