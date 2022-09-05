Akkuyu’da ekibin yüzde 80’i Türk

Dördüncü ve son reaktörü için temmuzda temel atılan Akkuyu Nükleer Santrali’nin birinci ünitesinin gelecek yıl tamamlanması öngörülüyor. Akkuyu Nükleer A.Ş. İnşaat ve Üretim Direktörü Denis Sezemin, Teknofest’te santralle ilgili son durumu anlattı. Rus mühendis Sezemin, “Çalışmalar çok aktif olarak nükleer santralin 4 güç ünitesi alanında ayrıca genel santral alanında güç dağıtım sistemi tesislerinde ve deniz ve kıyı yapılarında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Canberk Doğan-Denis Sezemin

GERİ SAYIM BAŞLADI

Projenin takvime tamamen uygun şekilde devam ettiğini belirten Sezemin, şu bilgileri verdi: “Santralde şu an odak noktalarımız güç ünitesi ve güç dağıtım sistemi. Öncelikli testlerimiz bunlar üzerinden gidiyor. Ortak bir hedefimiz olan 2023 yılı açısından çok önemli Bu yılın sonuna doğru, birinci ünitede açık reaktöre su dökme işlemine çok yaklaşmış olacağız. Bu çok önemli bir gelişme. Bu çalışmalar sonucunda bir sonraki aşamaya geçeceğiz. Orada bütün sistemlerin, ekipmanların artık basınç altında test edilmesi söz konusu olacaktır. Güç dağıtım sisteminde inşaat çalışmaları neredeyse tamamlanmış durumda. Ve elektroteknik ekipmanların temini yapılıyor. Şu anda montaja hazırlanıyoruz.” Santralde çalışanların çok önemli bir kısmının Türk işçilerden oluştuğunu söyleyen Sezemin, “Santralde uluslararası ekibimizle beraber tüm çabalarımızı seferber ediyoruz. Ekibimizin yüzde 80’inden fazlasını Türkler oluşturuyor. Önümüzde çok iddialı ve ulaşılabilir bir hedef var. Çok uluslu bir ekip sayesinde de bu hedefe emin adımlarla ulaşacağız” diye konuştu.

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HER NOKTADA TÜRK FİRMALAR VAR

Sezemin ayrıca, “Türk şirketleri, inşaat ve montaj çalışmalarının büyük bir bölümünü üstleniyorlar. Bunların arasında örnek olarak hafriyat çalışmaları, inşaat çalışmaları ve yüksek teknoloji bilgisi gerektiren çalışmaların her noktasında Türk firmalar yer alıyor. Bunun yanı sıra inşaat kalıbının kurulumu, demir ve kalıpların kurulumu gibi çalışmaları Türk şirketler üstleniyor. Türkiye ve Rusya’da, inşaat işlerine yönelik çalışmalar yönünden iki ülke birbirine benzediği için çok iyi anlaşıyoruz.” dedi.

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