Gündem Aklı hala 17/25 Aralıkta
POLİTİKA

Aklı hala 17/25 Aralık’ta

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 17/25 Aralık kumpasında Türkiye’yi teröre destek veren ülke gibi göstermek isteyen FETÖ’nün tezlerini yine savundu. Kılıçdaroğlu, “Sizin burada (Suriye’de) ne işiniz var? Neden oraya silah gönderiyorsunuz? Terör örgütlerine neden destek veriyorsunuz? İdlib’de o terör örgütlerine o silahı kim verdi?” ifadelerini kullandı. Esed’in terörle mücadele ettiğini savunan Kılıçdaroğlu, ÖSO’ya desteğin de kesilmesini istedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

2014 yılında Türkmenlere gönderilen yardım TIR’larını durdurarak “Türkiye Suriye’deki terör örgütlerine yardım ediyor” algısı oluşturmak isteyen FETÖ ile benzer iddialarda bulunan PKK’nın iftiraları, ana muhalefet partisine propaganda malzemesi oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında terör örgütlerinin tezleri ile Türkiye’ye suçlamalar yöneltti.

MİT TIR’LARINI HATIRLATTI

  • Türkiye’yi Suriye’deki terör örgütlerine silah vermekle suçlayan Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Sizin burada ne işiniz var? Neden oraya silah gönderiyorsunuz? Terör örgütlerine neden destek veriyorsunuz? Oradaki terör örgütlerinin tamamını BM terör örgütü kabul ediyor. Desteği veren kim? Türkiye. Bunu hepimiz biliyoruz gayet net. İdlib’de o terör örgütlerine o silahı kim verdi? İnsanlar yargılandı. Görüntüler görseller var. (FETÖ’nün durdurduğu MİT TIR’larını kastediyor) O silahlar Suudi Arabistan ve Katar üzerinden uçaklarla Amerika desteğiyle Türkiye’ye geldi. Sonra TIR’larla gitti. Oradaki terör örgütlerine her türlü destek yapıldı.

ÖSO’YU TERÖRİST İLAN ETTİ

Kılıçdaoğlu, o silahlar Özgür Suriye Ordusu’na gitmedi mi sorusuna ise, “ÖSO onlarla birlikte çarpışıyor zaten. ÖSO dediğimiz kim? Kim bunlar. Türk değil” ifadelerini kullandı. “Esed’le görüşülmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Esed’le görüştünüz. Dediniz ki al bu toprak senin oradaki insanlar buraya gelmeyecek mi?” sorusuna “Suriye’de ne işleri varsa görsünler...” cevabını verdi. “Öldürsünler mi?” sorusuna Kılıçdaroğlu şu cevabı verdi: “Teröristlerle mücadele ettiği zaman ses çıkarmayacak mı? Yani diyecek ki bunları öldürme mi diyecek. Bunları yok etme mi diyecek. Belki alacak hapse atacak. Onların teröristi iyi bizim teröristimiz kötü diye ayrım yapacağız. Terör terördür.”

İDDİANIN SAHİBİ FETÖ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun iftiraları ilk olarak FETÖ tarafından 2014 yılında dillendirilmişti. FETÖ, AK Parti hükümetini zor duruma düşürmek, yargı, emniyet ve jandarmadaki uzantılarını kullanarak Türkiye’nin Türkmenlere gönderdiği yardım TIR’larını durdurmuş ve kameralar önünde gerçekleşen bu tiyatroyu da “Türkiye DEAŞ’a silah götürüyordu” diyerek pazarlamıştı. Kılıçdaroğlu’nun dillendirdiği iftira PKK/YPG tarafından da sıkça gündeme getiriliyor.

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