Akran zorbalığına 'yaşıt' ara bulucu

Okullarda yaşanan akran zorbalığının ortadan kaldırılması için 'ara buluculuk' kurumunun okullarda da yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilecek. Birbirileriyle yaşıt veya yakın yaşta olan gençler arasında yaşanan çatışmalar öğrenciler arasında seçilen 'akran arabulucu' ile çözülecek. Bazı illerde belirlenen pilot okullarda uygulamanın verim alınması halinde 5 yıl içerisinde tüm ülkede uygulanması planlanıyor.





"EN GÜVENDİĞİN ARKADAŞIN KİM?"

Milli Eğitim Bakanlığının geliştirdiği modele ilişkin Meclis'e gönderilen çalışmaya göre, öğrencilere, "Herhangi bir sınıf arkadaşınızla, aranızda yaşadığınız anlaşmazlığı, kavgayı, çekişmeyi yapıcı, barışçıl olarak yönetmek için yardım almak istediğin ve güvendiğin 3 sınıf arkadaşın kim?" sorusu yöneltiliyor. Çok tercih edilen öğrenciler, 'sınıf ara bulucusu' olarak belirleniyor. Böylelikle okullardaki akran ara bulucuları tarafsız şekilde davranarak öğrenciler arasındaki sorunlara yaklaşıyor, uyuşmazlıkları ortadan kaldırıyor. Modelle öğrencilerin yazmış oldukları 3 ara bulucu öğrenciye 'anlaşmazlık çözümü' ve 'akran ara buluculuk' eğitimi verilecek. Okullarda öğrenciler arasında yaşanan anlaşmazlıkların ve anlaşmazlıkların çözümünde akran arabuluculuk programının 5 yıl içerisinde sürdürülebilir noktaya getirilmesi bekleniyor. Programla öğrencilerin ara buluculuk becerilerini edindikten sonra kendi anlaşmazlıklarını bir yetişkin yardımına başvurmadan bizzat çözebilecek.





HER OKULA ARABULUCU ODASI

Akran ara bulucular, sınıf arkadaşlarının görüşleri referans alınarak seçilecek. Bu öğrencilerin sıklıkla kendi arkadaş gruplarının lideri ve yönlendiricisi olması nedeniyle ara bulucuların okul içinde sözü dinlenen öğrenciler olması onların kişisel gelişimine de katkı sunacak. Ara buluculuk yapan öğrencilerin liderlik becerileri gelişecek. Okulda arabulucu öğrenciler tarafından kullanılmak üzere akran-ara buluculuk odası açılacak.



