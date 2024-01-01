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Aksa Tufanı kıyama dönüştü

Ankara’da Yeni Bir Dünya Vakfı’nın düzenlediği Filistin Dayanışma Gecesi’ne katılan Sudanlı eski bakan Mehdi İbrahim, Aksa Tufanı'nın bir kıyama dönüştüğünü ifade etti.

04:00 - 1/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 06:37 - 1/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Mehdi İbrahim
Mehdi İbrahim
OĞUZHAN ÜRÜŞAN

Ankara’da Yeni Bir Dünya Vakfı’nın düzenlediği Filistin Dayanışma Gecesi’ne katılan Sudanlı eski bakan Mehdi İbrahim, “İslam âlemi, ümmet-i Muhammed epey bir zamandır büyük bir karamsarlık içerisindeydi. Hilafetten bu yana bütün ümmet parçalanmış bir durumdaydı. Allah’ın izniyle sizleri müjdeliyorum. Aksa Tufanı ile başlayan uyanış, bir kıyama dönüştü. Ümitli olunuz işgal ve zulüm altındaki tüm Müslümanların özgürlüğü yakındır. Bu işaret, Allah’tandır” dedi.


BOZGUNA UĞRADILAR

Gecede söz alan Dünya Filistin Platformu Başkanı Münir Said ise Aksa Tufanı ile emperyalizmin yüzyıllık hedefleri bozguna uğradığını belirterek, “Demir kubbeleri başlarına yıkıldı” ifadelerini kullandı.


#Filistin
#İsrail
#Aksa Tufanı
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