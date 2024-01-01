Aksa Tufanı kıyama dönüştü

Ankara’da Yeni Bir Dünya Vakfı’nın düzenlediği Filistin Dayanışma Gecesi’ne katılan Sudanlı eski bakan Mehdi İbrahim, “İslam âlemi, ümmet-i Muhammed epey bir zamandır büyük bir karamsarlık içerisindeydi. Hilafetten bu yana bütün ümmet parçalanmış bir durumdaydı. Allah’ın izniyle sizleri müjdeliyorum. Aksa Tufanı ile başlayan uyanış, bir kıyama dönüştü. Ümitli olunuz işgal ve zulüm altındaki tüm Müslümanların özgürlüğü yakındır. Bu işaret, Allah’tandır” dedi.