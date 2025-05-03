Aksakallar KKTC’de toplandı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi 17. Toplantısı, KKTC'nin Girne şehrinde başladı. Toplantıyla KKTC ilk defa resmi bir TDT etkinliğine ev sahipliği yapmış oldu. TBMM’yi konu hakkında bilgilendiren Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, KKTC’nin TDT’ye üyeliğinin Rum ve Yunan tarafında Orta Asya’daki Türk devletlerine yönelik yeni bir faaliyeti beraberinde getirdiğini bildirdi. Yetkililer toplantıda üye ülkelere Rum Kesimi ile artan angajmanları konusunda Türkiye’nin hassasiyetlerini en güçlü şekilde aktardıklarını ve önümüzdeki dönemde KKTC’ye yönelik dengeleyici, telafi edici adımlar atmaları yönünde güçlü telkinlerde bulundukları bilgisini verdi.