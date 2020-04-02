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AKSARAY

​Aksaray Belediyesi koronavirüse karşı her alanda tedbirler alıyor

Aksaray Belediyesi koronavirüse karşı her alanda tedbirler alıyor

Aksaray Belediyesi, son yılların en büyük küresel sağlık tehdidi olan Korona (COVID-19) virüsünün ilk tespit edilmesi ile birlikte önleyici tedbirler almak için harekete geçti. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray genelinde önleyici tedbirlerin salgın öncesinde itibaren alınmaya başladığını ifade etti. Risk grubunda yer alan 60 yaş üstü vatandaşların, kronik hastaların, engellilerin evde kalması için çağrıda bulunan Başkan Dinçer, “Evde Kalın, hizmeti bizden alın” diyerek Aksaray Belediyesi 444 55 68 No’lu Çağrı Merkezinin ve 0552 888 68 68 numaralı Whatsapp iletişim hatlarını 7\24 vatandaşların hizmetinde olduğunu hatırlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aksaray Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıtıyor.
Aksaray Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıtıyor.

Halk sağlığını her şeyin üzerinde tutan Aksaray Belediyesi virüsün yayılımcı etkisini ortadan kaldırmak için Belediye Hizmet binaları ile birlikte kamu binaları, karakollar, STK odaları, kapalı çarşı, bankalar, camiler, nöbetçi eczaneler, halk ekmek büfeleri, halk otobüsleri park - bahçeler, pazar yerleri, çöp konteynerleri, öğrenci servisleri, terminal ve halkın yoğun olarak kullandıkları alanlar, kuaför ve berberler, iş hanları, bankamatikler, sağlık ocakları kurulan hijyen timiyle düzenli dezenfekte ediliyor. Buna ek olarak şehir meydanları, cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkanarak dezenfekte çalışması başlattı. Özel olarak oluşturulan Aksaray Belediyesi Hijyen ekipleri, vatandaşlar tarafından kullanılan ortak yaşam alanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının dezenfekte çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, dezenfektan çalışmalarının her alanda sürdüğünü bildirdi. Gereken hijyen kurallarını uyulması için vatandaşları uyardı.

  • Virüsle mücadelede vatandaşların alacağı küçük tedbirlerin büyük felaketleri önleyeceğini söyleyen Belediye Başkanı Evren Dinçer, salgına karşı Aksaray 15 Temmuz Milli İrade Meydanına, Ulu Cami önüne, AVM önlerine ve Otogar gibi insanların yoğun olarak kullandığı 26 noktaya toplam 50 adet sıvı el dezenfektan cihazı yerleştirildiği bildirdi.

İhtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıtıldı.

“Sosyal Belediyecilik anlayışı ile vatandaşlarının her zaman yanındayız” diyen Belediye Başkanı Evren Dinçer, açıklamasının devamında “Virüsle mücadelenin sürdüğü bu süreçte evinden çıkamayan 60 yaş üstü risk grubundaki yaşlılarımız için 444 55 68 çağrı merkezi numarasını ve 0552 888 68 68 numaralı Whatsapp iletişim hatlarını 7\24 açık tutarak yaşlıların istek ve taleplerini karşılıyor” ifadelerini kullandı.

Aksaray Belediyesi, son yılların en büyük küresel sağlık tehdidi olan Korona (COVID-19) virüsünün ilk tespit edilmesi ile birlikte önleyici tedbirler almak için harekete geçti.

Ülkemizde ve dünyada yaşanan bu süreçte şehrimizde hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması için çalışmalar yürüten Belediye Başkanı Evren Dinçer, ihtiyaç sahibi ailelere kendi elleri ile gıda paketi dağıttı.

Yaşanan bu kritik süreçte vatandaşlarının su kullanmalarına engel olacak durumların oluşmaması için ekonomik kararlar Başkan Dinçer, su faturaları tahsilatını 1 ay erteledi.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray genelinde önleyici tedbirlerin salgın öncesinde itibaren alınmaya başladığını ifade etti.

Aksaray Belediyesi, bu virüsün her türlü olumsuz etkilerinin ortadan kalkması için alınacak bireysel tedbirlerin yeterli olacağının bilgilendirmesini yaparak halkın sebze meyve ihtiyacını karşıladığı semt pazarlarında bulunan vatandaşlara ve Pazar esnafına maske ve eldiven dağıtmaya devam ediyor.

Gereken hijyen kurallarına uyulması için vatandaşlara uyarı yapıldı.

Corona Virüsünün Aksaray oluşturacağı her türlü olumsuzluğun önüne geçmek için çalışmalar yürüten Aksaray Belediyesi Zabıta Ekipleri, dezenfektan ürünlerindeki anormal derecede fiyat artışı yaşanmaması için sıkı denetimlerini sürdürüyor.

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Aksaray Belediyesi koronavirüse karşı her alanda tedbirler alıyor

Aksaray Belediyesi, son yılların en büyük küresel sağlık tehdidi olan Korona (COVID-19) virüsünün ilk tespit edilmesi ile birlikte önleyici tedbirler almak için harekete geçti. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray genelinde önleyici tedbirlerin salgın öncesinde itibaren alınmaya başladığını ifade etti. Risk grubunda yer alan 60 yaş üstü vatandaşların, kronik hastaların, engellilerin evde kalması için çağrıda bulunan Başkan Dinçer, “Evde Kalın, hizmeti bizden alın” diyerek Aksaray Belediyesi 444 55 68 No’lu Çağrı Merkezinin ve 0552 888 68 68 numaralı Whatsapp iletişim hatlarını 7\24 vatandaşların hizmetinde olduğunu hatırlattı.
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