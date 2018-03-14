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Aksaray merkezli FETÖ operasyonu

Aksaray merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, polis okulu öğrencilerine "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla aralarında öğretmen, vergi müfettiş yardımcısı, mühendis ve eski araştırma görevlisinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Haber MerkeziAA
Aksaray merkezli FETÖ operasyonu düzenlendi.
Aksaray merkezli FETÖ operasyonu düzenlendi.

Aksaray merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, polis okulu öğrencilerine "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Aksaray, Ankara, Erzurum, Mardin, Sivas, Kahramanmaraş, Gaziantep, Niğde, Mersin ve Kilis'te, polis okulu öğrencilerine "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

  • Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında öğretmen, vergi müfettiş yardımcısı, mühendis ve eski araştırma görevlisinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanması için çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

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