Aksaray merkezli FETÖ operasyonu

Spor

Alman gazeteciler Vodafone Park'ta şaşkına uğradı

Beşiktaş'ın Bayern Münih'le oynadığı karşılaşmada siyah beyazlı taraftarlar yaptıkları tezahüratlar ve top rakip takıma geçtiği zaman çıkarttıkları ıslık sesiyle adeta kulakları sağır etti. Alman gazeteciler yanlarında getirdikleri desibel ölçerle stadyumdaki ses seviyesinin geldiği noktayı test etti.