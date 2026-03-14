Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: Bir kişi hayatını kaybetti

19:5814/03/2026, Cumartesi
Kaza ilgili soruşturma başlatıldı.
Aksaray’da bayram tatiline giden ailenin otomobili şarampole devrildi, sürücü Ömer Koç hayatını kaybederken eşi Zeliha Koç ve 4 çocuğu yaralandı.

Aksaray'da bayram tatiline giden ailenin otomobili, şarampole devrildi. Kazada baba Ömer Koç öldü, anne Zeliha Koç ve 4 oğlu yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Aksaray- Nevşehir kara yolunun Yalman köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul’dan Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bayram tatiline gitmek için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu Ömer Koç (38) yönetimindeki 34 EBH 87 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, otomobil sürücüsü baba Ömer Koç’un öldüğü belirledi. Kazada yaralanan eşi Zeliha Koç (36), oğulları Yiğit Koç (12), Eyüp Ensar Koç (11), Alpaslan Koç (5) ve Yunus Emre Koç (1) ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Zeliha Koç ile oğlu Yiğit Koç’un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, diğer çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ömer Koç'un cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

