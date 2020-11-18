Akşener grup toplantısında 40 dakika konuştu: İstifa ve ihraç kriziyle ilgili tek kelime söylemedi

İYİ Parti içinde önce ‘oy verilmeyecekler’ listesi, ardından Ümit Özdağ’ın açıklamaları ve son olarak da Meral Akşener’in “Partiye operasyon yapılıyor” sözleriyle başlayan tartışmalar istifa ve ihraçla sonuçlanmıştı.
İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki "FETÖ'cü" iddiası sonrası disiplin kurulu tarafından oy birliğiyle partiden ihraç edildi.
Özdağ’ın ihraç kararının alındığı saatlerde İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk da partiden istifa ettiğini duyurdu.
Özdağ ve Koncuk'tan bahsetmedi
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM), İYİ Parti grup toplantısında konuşan Meral Akşener, Özdağ'ın ihracına ve Koncuk'un istifa etmesine değinmedi. 40 dakika kürsüde kalan Akşener, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.