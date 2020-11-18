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Gündem Akşener grup toplantısında 40 dakika konuştu İstifa ve ihraç kriziyle ilgili tek kelime söylemedi
POLİTİKA

Akşener grup toplantısında 40 dakika konuştu: İstifa ve ihraç kriziyle ilgili tek kelime söylemedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM’de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin konulara değinen Akşener, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın ihraç edilmesi, Adana Milletvekili İsmail Koncuk’un ise istifa kararı almasına ilişkin konuşmadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meral Akşener
Meral Akşener

İYİ Parti içinde önce ‘oy verilmeyecekler’ listesi, ardından Ümit Özdağ’ın açıklamaları ve son olarak da Meral Akşener’in “Partiye operasyon yapılıyor” sözleriyle başlayan tartışmalar istifa ve ihraçla sonuçlanmıştı.

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İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki "FETÖ'cü" iddiası sonrası disiplin kurulu tarafından oy birliğiyle partiden ihraç edildi.

Ümit Özdağ, İYİ Parti Disiplin Kurulu tarafından oy birliğiyle partisinden ihraç edildi
GÜNDEM
Ümit Özdağ, İYİ Parti Disiplin Kurulu tarafından oy birliğiyle partisinden ihraç edildi

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, partisinden istifa etti
GÜNDEM
İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, partisinden istifa etti

Özdağ’ın ihraç kararının alındığı saatlerde İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk da partiden istifa ettiğini duyurdu.

Özdağ ve Koncuk'tan bahsetmedi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM), İYİ Parti grup toplantısında konuşan Meral Akşener, Özdağ'ın ihracına ve Koncuk'un istifa etmesine değinmedi. 40 dakika kürsüde kalan Akşener, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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