Akşener helikopter ve uçakla söndürülen Gelibolu yangını hakkında konuştu: Ne yangın söndürme uçağı var ne de alacak para
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelibolu'da çıkan yangın üzerinden hükümete çattı. Yangın söndürme helikopterleri ve uçaklarıyla mücadele edilen afetle ilgili Akşener, "Geçen seneki yangınlardan yine ders almak yok. Yangın söndürme uçaklarını alacak para yok. Allah bunları ıslah etsin" ifadelerini kullandı.
Millet İttifakı'nın ortaklarından İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener, Çanakkale'nin Gelibolu İlçesinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili hükümete eleştirilerde bulundu. Akşener özetle şu ifadeleri kullandı:
Gelibolu ormanları kül oldu
Güzelim Gelibolu ormanları yandı. 300 hektarlık alandaki güzelim ağaçlar kül oldu. Açıklamalar yine aynı.
Beceriksizlikte bir dünya markası olan Tarım Bakanı'ndan, yine göstermelik üzülmeler, yine numaradan bir ciddiyet hali, yine “olayı yakından takip ediyoruz” havaları
Uçak yok, ders almak yok
Ama yine uçak yok, yine müdahale yetersiz. Geçen sene yaşanan yangınlardan, yine ders almak yok, yine planlama yok.
Yangın uçağı almaya para yok Allah akıl fikir versin
Her şeye para var, ama her sene çıkan orman yangınları için alınacak yangın söndürme uçaklarına para yok. Çünkü hâlâ akıl yok, hâlâ liyakat yok, hâlâ en ufak sorumluluk bilinci yok. Allah ıslah etsin.
20 helikopter 2 amfibik uçak oradaydı
Oysa Gelibolu'daki yangına 20 helikopter, 2 amfibik uçakla müdahale edildi. Karadan da 107 arazöz, 7 dozer ve 400 personel alevlerle savaştı. Bakan Bekir Pakdemirli tüm operasyonu saniye saniye takip etti.