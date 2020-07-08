Akşener helikopter ve uçakla söndürülen Gelibolu yangını hakkında konuştu: Ne yangın söndürme uçağı var ne de alacak para

Millet İttifakı'nın ortaklarından İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener, Çanakkale'nin Gelibolu İlçesinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili hükümete eleştirilerde bulundu. Akşener özetle şu ifadeleri kullandı:

Gelibolu ormanları kül oldu

Güzelim Gelibolu ormanları yandı. 300 hektarlık alandaki güzelim ağaçlar kül oldu. Açıklamalar yine aynı.

AA İYİ Parti Genel Başkanı Akşener grup toplantısında partililere hitap etti.

Beceriksizlikte bir dünya markası olan Tarım Bakanı'ndan, yine göstermelik üzülmeler, yine numaradan bir ciddiyet hali, yine “olayı yakından takip ediyoruz” havaları

Uçak yok, ders almak yok

Ama yine uçak yok, yine müdahale yetersiz. Geçen sene yaşanan yangınlardan, yine ders almak yok, yine planlama yok.

GÜNDEM Çanakkale'de orman yangını: 20 helikopter, 2 amfibik uçak, 107 arazöz, 7 dozer ve 400 personelle müdahale ediyoruz

Yangın uçağı almaya para yok Allah akıl fikir versin

Her şeye para var, ama her sene çıkan orman yangınları için alınacak yangın söndürme uçaklarına para yok. Çünkü hâlâ akıl yok, hâlâ liyakat yok, hâlâ en ufak sorumluluk bilinci yok. Allah ıslah etsin.

AA Yangın söndürme helikopterlerinin Gelibolu ormanındaki alevlere müdahale anı

AA Yangın söndürme helikopterlerinin çevredeki göletlerden su ikmali yaptıkları ana ilişkin bir kare.

AA Yangın söndürme uçağı ve helikopterlerinin Gelibolu yangınına müdahale ettiği anlarda çekilmiş bir kare.

20 helikopter 2 amfibik uçak oradaydı

Oysa Gelibolu'daki yangına 20 helikopter, 2 amfibik uçakla müdahale edildi. Karadan da 107 arazöz, 7 dozer ve 400 personel alevlerle savaştı. Bakan Bekir Pakdemirli tüm operasyonu saniye saniye takip etti.

OYNAT 00:52 Bakan Pakdemirli, Gelibolu'daki yangın söndürme çalışmalarını havadan izledi Çanakkale'nın Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangını poyrazın etkisiyle büyürken, 20 helikopter 2 uçak, 107 arazöz ve 400'den fazla personel yangına canla başla müdahale ediyor. Ekipler alevlerin şehitliklere ulaşmaması için çaba sarfederken, İzmir programını yarıda kesen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangın söndürme çalışmalarını havadan inceledi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:00 Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul’da ilk kez kullanıldı Orman yangınlarına müdahale etmek amacıyla kiralanan amfibik uçaklar, bugün Kayışdağı Ormanında çıkan yangını söndürmek amacıyla kullanıldı. Kiralanan amfibik uçaklar böylelikle İstanbul'da ilk kez kullanılmış oldu. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. BiP'te paylaş

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