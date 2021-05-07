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Gündem Akşenerden CHPye seçim tepkisi
ANKARA

Akşener’den CHP’ye seçim tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2019’daki yerel seçimlerde bazı illeri, ittifak kurdukları CHP yüzünden kaybettiklerini söyledi. Akşener, “Bazı belediyelerde aday çıkarmasalar bizim adaylarımız kazanacaktı. Niğde’de adayımız kazanacakken CHP’nin adayı vardı. İkisi birden kaybetti. Uşak’ta CHP’nin adayı vardı, 2 puanla kaybettik” dedi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
​Akşener’den CHP’ye seçim tepkisi
Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlerle ilgili olarak 2 yıl sonra ittifak ortağı CHP’ye sitem etti. Akşener, yerel seçimlerde bazı illeri kaybetme sebebi olarak CHP’yi işaret etti. Akşener, 2019 yerel seçimlerinde birkaç şehri CHP aday çıkardığı için kaybettiklerini söyledi. Akşener, illerden örnekler vererek, “Bazı belediyelerde aday çıkarmasalar bizim adaylarımız seçimleri kazanacaktı. Niğde’de adayımız kazanacak, CHP’nin de adayı vardı, ikisi birden kaybetti. Uşak’ta da öyle, 2 puanla kaybettik” dedi.

İşte Akşener'in garibanları
GÜNDEM
İşte Akşener'in garibanları

CHP’YE MESAJ VERDİ

  • Meral Akşener, “Partiye belediye kazandırmak benim için önde olsaydı, o masa devrilirdi. Ama şöyle bir soru sorduk kendimize; partinin menfaati mi, Türkiye’nin menfaati mi? Türkiye’yi tercih ettik” diyerek CHP’ye mesaj gönderen Akşener, katıldığı bir televizyon programında Millet İttifakı’nın genişleyebileceğini de şu sözlerle dile getirdi:

Bakan Soylu'dan Akşener'in
OYNAT 02:53
Bakan Soylu'dan Akşener'in "soruşturma" iddiasına tepki: 6 ay İçişleri Bakanlığı yapmış, stajyer bakan
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 TV'de katıldığı programda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hakaretlerine cevap verdi. Bakan Soylu, 'Sayın Akşener bana 'aptal' dedi. Bu durumu aptallık olarak nitelendirdi. 6 ay İçişleri Bakanlığı yapmış, stajyer bakan. Benim ağzımdan sözler ağır çıkar. Biz Sayın Akşener'le birlikte siyaset yaptık. Akşener'i iyi tanırız, o bizim kendisini iyi tanıdığımızı bilir. Sayın Bahçeli'ye hakaret etti, Cumhurbaşkanımıza hakaret etti. Bir siyasetçiye, bir hanımefendiye yakışmaz. Bu kadar kibir, kendini bilmezlik... Bana aptal demiş, Cenab-ı Allah'a havale ederim' ifadelerini kullandı.

“Anketlerde iki partinin (AK Parti ve MHP) oyu 42 civarında. Buna karşılık Millet ittifakı ise İYİ Parti büyüyor, CHP düşmüyor, DEVA ve Gelecek Partileri var, Saadet Partisi fena gitmiyor. Muhtemelen yarın bir iş birliği olacak gibi gözüküyor. DEVA ve Gelecek Partisi’nden bahsediyorum.”

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