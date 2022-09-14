Akşener'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için yorum: Tehlikeye atamayız

Altılı masada adaylık tartışmaları devam ederken masanın ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den dikkat çeken açıklama geldi. Akşener, "Kılıçdaroğlu aday olsa kazanır mı?" sorusuna “Tehlikeye atamayız. Akıllı ve mantıklı olmalıyız’ yanıtını verdi. Akşener, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2018’DEKİ HEYECANI YAPMAMALIYIZ

Akşener, “Sizce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak bir aday mıdır kriterlerinizde?” sorusuna şöyle cevap verdi: “Bu şimdi çok iyi bir soru olmadı. Tekrar söylüyorum ben henüz bilmiyorum, samimiyetle söylüyorum gerçekten bilmiyorum. Herkes hazır. Cumhurbaşkanlığı çok önemli bir makam. Masada ben hariç herkes hazır. Şimdi söylemeye çalıştığım şey şu, gerçekten biz bunu doğru, düzgün, dürüst konuşacağız paylaşacağız. Kemal Bey ise Kemal Bey, başka biriyse başka biriyle olmak durumunda. Ama tehlikeye atamayız. Onu söylemek istiyorum. 2018’deki heyecanı, telaşı yapmamamız gerekiyor. Akıllı, mantıklı ve sağduyulu sakin olmamız lazım.”

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BİZE PARMAĞINI SALLIYOR

Akşener, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in “HDP’ye bakanlık verilebilir” ifadeleriyle başlayan tartışmaya ilişkin de, “Biz HDP üzerinden terbiye edilmeye çalışılıyoruz. Diğer taraftan da muhalif görünen muhalefetin içinde yer aldığını iddia eden bir grup var. HDP de bizim olduğumuz yerde olamayacağını ilan ediyor ayrıca bir başka ittifak kurma aşamasındalar. Bir grup parmağını bize sallayarak şunu yapıyorlar. Muhalefetin içinde HDP ile bizim yan yana gelmemizi isteyen eden bir yapı var. Kavramsal olarak son derece aşağılayan, bize çok çirkin tavırlar koyan, ciddi tavırlar koyan gerçekten kötü bir dille bir yapı var. Muhalefeti de tanzim ettiğini düşünen tırnak içi kanaat önderleri diyelim adına. Biz tutumu belli siyasi bir partiyiz. Biz başka siyasi partilerin başka partilerle olan tutumuna karışmamız, hakaret etmemiz yok. Onların ilişkilerine saygı duyuyoruz bizim de tutumumuza saygı duyulmasını bekliyoruz. Bu konuyla ilgili Kılıçdaroğlu ile herhangi bir konuşmamız olmadı. Kendini solcu kabul eden kendisini CHP’nin asli sorumlusu olduğunu kabul eden bir grup var” şeklinde konuştu.

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Muhalefette gerilimli buluşma

CHP ve İYİ Parti arasında CHP’li Gürsel Tekin’in ‘HDP’ye bakanlık verilebilir’ sözleriyle başlayan gerilim ve cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları sürerken bugün iki partinin lideri buluşacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde Ankara Bilkent Otel’de düzenlenecek olan Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli buluşmasına Kılıçdaroğlu ve Akşener de katılacak. Kılıçdaroğlu’nun adaylığına net bir yanıt vermekten çekinen İYİ Parti lideri, dün katıldığı bir televizyon programında önümüzdeki seçimi riske atamayacaklarını bildirirken; “2018’deki heyecanı ve telaşı yapmamamız gerekiyor” dedi.