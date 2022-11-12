Akşener’in adaylığı için bastırıyoruz

İYİ Parti Hatay İl Başkanı Şefik Çirkin, CHP’nin başını çektiği 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin ‘dengeleri değiştirecek’ bir açıklama yaptı. Halktv yazarı İsmail Saymaz, Şefik Çirkin’in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanamayacağını o yüzden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e aday olması noktasında bastırdıklarını ve 81 il başkanının girişim yaptığını söylediğini belirtti.

KILIÇDAROĞLU KAZANAMAZ

6’lı masanın adayının Kılıçdaroğlu olduğu yönünde kanaatin yerleştiğini ifade eden Çirkin, “İYİ Parti olarak, adayımızın olması gerekir. Adaysız seçime giremeyiz. Kılıçdaroğlu’na saygımız var. Dürüst bir devlet adamı. Ama kamuoyu yoklamalarında Erdoğan’dan geride. Kılıçdaroğlu’nun kişiliği, mezhebi ve siyasi görüşüyle İyi Parti’nin sorunu yok, olamaz. Kazanamayacağını düşünüyoruz. Bir siyasi hareket kazanmak için seçime girer. Kendisini riske atmaz. Biz ısrar ediyoruz, sayın genel başkanımız direniyor. Dedik ki ‘Aday değilim’ dediniz. İyi niyetli bir yaklaşımdı. Kazanacak aday noktasında fedakarlık yaptınız ama bu fedakarlığın doğru algılandığı kanaatinde değiliz. Adayımız olun’ dedik” diye konuştu.

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