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Akşener'in 'ilk 4 madde' açıklaması Babacan'ın sözleriyle çelişti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında HDP ve 6'lı Masa'nın görüşmesiyle ilgili soruları yanıtladı. Akşener, ittifak ortakları ile en başta hem fikir oldukları hususları sıraladı, "Hukukun üstünlüğüne saygı. Bu vatanın birliğine bütünlüğüne saygı. Bu ülkenin, bu milletin birliğine bütünlüğüne saygı. Anayasanın ilk 4 maddesine saygı'' ifadelerini kullandı. Bu açıklamaların ardından Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 2 yıl önce DW Türkçe'ye verdiği röportajda 'Anayasa'nın ilk dört maddesinin tartışılabileceğini' söylemesi akıllara geldi. Liderlerin birbirlerinden farklı olarak yaptıkları bu tutarsız söylemler dikkat çekti.

10:09 . 8/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Meral Akşener ve Ali Babacan çelişiyor.

Meral Akşener ve Ali Babacan çelişiyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında açıklamalarda bulundu. Meral Akşener, 6'lı masayı dağıtmasının ardından yaşananlarla ilgili "Herkes bana masadan kalktı diyor ama masa kalktı'' diyerek, müzakerelerde böyle şeyler olabileceğini belirtti. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmak istediğinin belli olduğunu, bunu bildiklerini belirten Akşener, cuma günkü konuşmasını kendi yazdığını ve bilerek sert ve net bir metin kaleme aldığını ifade etti.


''Şimdiden çelişmeler başladı''

Akşener, Fatih Altaylı'nın ''İYİ Parti seçmeni HDP ile olmaktan pek hoşnut olacak gibi değil. HDP meselesine nasıl bakıyorsunuz'' sorusu üzerine şunları söyledi: ''Bizim kırmızı çizgilerimiz normal bir vatandaşla aynı. Bir insan olmaktan doğan, her insanın hakkı hukuku vardır, buna saygı. Burada bir problem yok. Hukuka saygı. Hukukun üstünlüğüne saygı. Bu vatanın birliğine bütünlüğüne saygı. Bu ülkenin, bu milletin birliğine bütünlüğüne saygı. Anayasanın ilk 4 maddesine saygı.''


Altılı Masa liderlerinden Ali Babacan ise iki sene önce katıldığı programda ''zemin değişirse ilk dört madde üzerinde tartışmalar yapılabilir'' açıklamasında bulunmuştu.



Akşener'in 'ilk 4 madde' açıklaması Babacan'ın sözleriyle çelişti
Akşener'in 'ilk 4 madde' açıklaması Babacan'ın sözleriyle çelişti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında HDP ve 6'lı Masa'nın görüşmesiyle ilgili soruları yanıtladı. Akşener, ittifak ortakları ile en başta hem fikir oldukları hususları sıraladı, "Hukukun üstünlüğüne saygı. Bu vatanın birliğine bütünlüğüne saygı. Bu ülkenin, bu milletin birliğine bütünlüğüne saygı. Anayasanın ilk 4 maddesine saygı'' ifadelerini kullandı. Bu açıklamaların ardından Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 2 yıl önce DW Türkçe'ye verdiği röportajda 'Anayasa'nın ilk dört maddesinin tartışılabileceğini' söylemesi akıllara geldi. Liderlerin birbirlerinden farklı olarak yaptıkları bu tutarsız söylemler dikkat çekti.



Akşener ve Babacan'ın sözünü ettiği dört madde şunlar: Devletin şekli, cumhuriyetin nitelikleri, devletin bütünlüğüyle ilgilidir. Dördüncü maddede de bu 3 maddenin özeti ve bu maddelerin değiştirilemeyeceği bilgisi verilir.




Son toplantıda yüksek sesle tartıştıkları iddia edilen Akşener ve Babacan’ın gergin bakışmaları dikkat çekti
Son toplantıda yüksek sesle tartıştıkları iddia edilen Akşener ve Babacan’ın gergin bakışmaları dikkat çekti

CHP’li gazeteci Barış Yarkadaş, ağır ithamlarda bulunarak Altılı Masa’yı dağıtan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in geri döndüğü son toplantıda da masayı terk ettiğini iddia etti. Yarkadaş, Akşener’i kast ederek ve davranışlarını anlayamadığını belirterek, “Babacan’a sinirlenip çıkarken, Davutoğlu engelleyip salondaki mescitte 15 dakika konuşuyor. Akşener geri dönüyor. Ne yapmak istediğini anlayan var mı?” dedi. Gazetecinin bu iddialarının sonrasında, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığının açıklanmasının ardından yaptığı konuşma sırasında Akşener ve Babacan’ın birbirlerine olan gergin bakışmaları dikkat çekti.

#Meral Akşener
#Ali Babacan
#Altılı Masa
3 saat önce
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Akşener'in 'ilk 4 madde' açıklaması Babacan'ın sözleriyle çelişti
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