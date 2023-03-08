Akşener'in 'ilk 4 madde' açıklaması Babacan'ın sözleriyle çelişti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında açıklamalarda bulundu. Meral Akşener, 6'lı masayı dağıtmasının ardından yaşananlarla ilgili "Herkes bana masadan kalktı diyor ama masa kalktı'' diyerek, müzakerelerde böyle şeyler olabileceğini belirtti. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmak istediğinin belli olduğunu, bunu bildiklerini belirten Akşener, cuma günkü konuşmasını kendi yazdığını ve bilerek sert ve net bir metin kaleme aldığını ifade etti.





''Şimdiden çelişmeler başladı''





Akşener, Fatih Altaylı'nın ''İYİ Parti seçmeni HDP ile olmaktan pek hoşnut olacak gibi değil. HDP meselesine nasıl bakıyorsunuz'' sorusu üzerine şunları söyledi: ''Bizim kırmızı çizgilerimiz normal bir vatandaşla aynı. Bir insan olmaktan doğan, her insanın hakkı hukuku vardır, buna saygı. Burada bir problem yok. Hukuka saygı. Hukukun üstünlüğüne saygı. Bu vatanın birliğine bütünlüğüne saygı. Bu ülkenin, bu milletin birliğine bütünlüğüne saygı. Anayasanın ilk 4 maddesine saygı.''





Altılı Masa liderlerinden Ali Babacan ise iki sene önce katıldığı programda ''zemin değişirse ilk dört madde üzerinde tartışmalar yapılabilir'' açıklamasında bulunmuştu.

















Akşener ve Babacan'ın sözünü ettiği dört madde şunlar: Devletin şekli, cumhuriyetin nitelikleri, devletin bütünlüğüyle ilgilidir. Dördüncü maddede de bu 3 maddenin özeti ve bu maddelerin değiştirilemeyeceği bilgisi verilir.











