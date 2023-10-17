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Akşener’in mi Netanyahu’nun mu yardımcısı: İYİ Partili Demirer’in İsrail beğenileri

İsrail'in dünyanın gözü önünde Filistinlilere yönelik katliamına tepkiler yağarken İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Taner Demirer'in sosyal medyada beğendiği gönderiler gündem oldu. Demirer'in Filistin-İsrail çatışmasında açıkça terör devletini destekleyen gönderileri beğendiği görüldü. Ayrıca Demirer'in kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da, "Türkiye'ye sakın Filistinlileri almayın. Mısır gibi yapın" sözleriyle mülteciler üzerinden algı operasyonuna girişti. Akşener'in Yardımcısı Demirer'in bu çıkışları büyük tepki çekti.

00:54 . 17/10/2023 Salı
Yeni Şafak
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Taner Demirer'in İsrail'i destekleyen paylaşımları beğendiği ortaya çıktı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Taner Demirer'in İsrail'i destekleyen paylaşımları beğendiği ortaya çıktı.

İşgalci İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 10. gününde de devam ediyor.

İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de 2 bin 778 kişinin öldüğü, 10 binden fazla kişinin de yaralandığını açıklanırken, İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 59 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Dünyanın gözü önünde yaşanan katliama ve zulme başta İslam coğrafyasından olmak üzere dünyanın dört bir yanından tepki yağarken İsrail destekçileri de terör devletine çanak tutuyor.

Akşener'i bırakıp Netanyahu'nun yardımcılığına soyundu

Filistinlilere yönelik zulme gür sesin yükseldiği Türkiye'de de İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Taner Demirer'in çıkışı gündem oldu.

Demirer'in sosyal medya hesaplarından terör devleti İsrail'i öven ve destekleyen paylaşımları beğendiği görüldü.

Adeta partisinin Genel Başkanı Meral Akşener'in yardımcılığını bırakıp işgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yardımcılığına soyunan Demirer'in bu davranışı büyük tepki çekti.



#Filistin
#Gazze
#İsrail
#İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı
#Taner Demirer
34 dakika önce
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