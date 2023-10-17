Akşener’in mi Netanyahu’nun mu yardımcısı: İYİ Partili Demirer’in İsrail beğenileri

Fatih Er Yeni Şafak Yabancı Diller Yayın Yönetmeni Fatih Er, Yeni Şafak'ın YouTube'daki canlı yayınında İsrail güdümündeki Batı medyasının iki yüzlülüğünü gözler önüne serdi. Batı medyasının, İsrail'in Filistinlilere yaşattığı zulmü görmezden gelmesini 'iğrenç' olarak niteleyen Er, on yıllardır süre gelen bu zulmün görmezden gelinerek her şeyin son 10 güne sığdırılıp okuyucuya servis edilmesinin ise 'iki yüzlülük' olduğunu söyledi.