|
Reklam
Reklam
Gündem

Akşener’siz devam mesajı: Sol destek peşinde

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan kalktığını duyurmasının ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk tepkisi “Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak. Yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar” oldu. Dün sürpriz ziyaretler yapan Kılıçdaroğlu, önce SOL Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen ardından da Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile görüştü.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:00 . 4/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu SOL Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyenle görüştü.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu SOL Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyenle görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Meral Akşener’in 6’lı Masa’dan kalktığını duyurduğu açıklamayı TBMM’deki makam odasında takip etti. Kılıçdaroğlu’na burada Grup Başkanvekili Engin Altay, genel başkan yardımcıları Muharrem Erkek, Selin Sayek Böke ve Oğuz Kaan Salıcı eşlik etti. Makamından ayrılırken Kılıçdaroğlu’na Akşener’in açıklamaları soruldu. CHP lideri, Akşener’in kararı için ilk tepkisi “Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak. Yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar” oldu.

‘OYUMUZA GÖZ DİKTİN’ GÖNDERMESİ

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından da bir videolu bir mesaj yayınladı. 6’lı masayı ‘Halil İbrahim Sofrası’na benzeten Kılıçdaroğlu, Akşener’siz devam mesajı verdi. “Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin yerinin olmaması gerekirdi” diyen Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: “Bu sofraya ‘o oturmasın, bu oturmasın’ diyerek bu ülkeyi toparlayamayız. Birilerini hor görerek, göz ardı ederek Türkiye’yi değiştiremeyiz. İttifakımızın diğer ortakları medyaya çıkıp hakaretler etmiyor, ittifaka zarar veren demeçler hiç vermiyor. Hiçbirinin ittifak içinden oy devşirmeye çalıştığını da görmedim. Sürekli aynı olgular, birbirini tekrar eden hamleler. Biz ülkeyi siyasal operasyonlarla yönetmeye talip olmayacağız. Bu saatten sonra değişmem, ben birleştiririm birleştirmeye de devam edeceğim”

'Sol' destek peşinde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sürpriz ziyaretler yaptı. Kılıçdaroğlu, dün önce SOL Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen ardından da Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile görüştü. Görüşme sonrası SOL Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan kısa açıklamada, "Dayanışma kazanacak!” denildi.



#Kemal Kılıçdaroğlu
#Meral Akşener
#Altılı Masa
#Sol parti
#TİP
1 saat önce
default-profile-img
Akşener’siz devam mesajı: Sol destek peşinde
Bazı şeyler her yerde ve aynı anda
MiT Sincar'da vurdu
6’lı Masa yıkıldı
Bundan sonra ne olacak: 3. aday mı?
Şehidin depremzede kardeşinden duygulandıran talep: Deprem bölgesinde her göreve talibim
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.