Akşener’siz devam mesajı: Sol destek peşinde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Meral Akşener’in 6’lı Masa’dan kalktığını duyurduğu açıklamayı TBMM’deki makam odasında takip etti. Kılıçdaroğlu’na burada Grup Başkanvekili Engin Altay, genel başkan yardımcıları Muharrem Erkek, Selin Sayek Böke ve Oğuz Kaan Salıcı eşlik etti. Makamından ayrılırken Kılıçdaroğlu’na Akşener’in açıklamaları soruldu. CHP lideri, Akşener’in kararı için ilk tepkisi “Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak. Yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar” oldu.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından da bir videolu bir mesaj yayınladı. 6’lı masayı ‘Halil İbrahim Sofrası’na benzeten Kılıçdaroğlu, Akşener’siz devam mesajı verdi. “Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin yerinin olmaması gerekirdi” diyen Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: “Bu sofraya ‘o oturmasın, bu oturmasın’ diyerek bu ülkeyi toparlayamayız. Birilerini hor görerek, göz ardı ederek Türkiye’yi değiştiremeyiz. İttifakımızın diğer ortakları medyaya çıkıp hakaretler etmiyor, ittifaka zarar veren demeçler hiç vermiyor. Hiçbirinin ittifak içinden oy devşirmeye çalıştığını da görmedim. Sürekli aynı olgular, birbirini tekrar eden hamleler. Biz ülkeyi siyasal operasyonlarla yönetmeye talip olmayacağız. Bu saatten sonra değişmem, ben birleştiririm birleştirmeye de devam edeceğim”