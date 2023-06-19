Akyokuş Konya’ya çok yakışacak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akyokuş Kasrı ile birlikte palye düzenlenme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, Konya’nın panoramik olarak en güzel seyredildiği mekanlardan birinde yürüttükleri projelerin marka değerine önemli katkıda bulunacağını söyledi. Palye düzenlemesiyle önemli bir rekreasyon alanı oluşturduklarını ifade eden Başkan Altay, “Konyalı vatandaşlarımız ile şehrimize gelen yerli ve yabancı misafirlerimize keyifli vakit geçirebilecekleri nitelikli bir mekan inşa ediyoruz” diye konuştu.