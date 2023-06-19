|
Gündem

Akyokuş Konya’ya çok yakışacak

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehre değer katacak Akyokuş Palye düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

04:00 . 19/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Palye düzenlenme çalışmaları.

Palye düzenlenme çalışmaları.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akyokuş Kasrı ile birlikte palye düzenlenme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, Konya’nın panoramik olarak en güzel seyredildiği mekanlardan birinde yürüttükleri projelerin marka değerine önemli katkıda bulunacağını söyledi. Palye düzenlemesiyle önemli bir rekreasyon alanı oluşturduklarını ifade eden Başkan Altay, “Konyalı vatandaşlarımız ile şehrimize gelen yerli ve yabancı misafirlerimize keyifli vakit geçirebilecekleri nitelikli bir mekan inşa ediyoruz” diye konuştu.



#Konya Büyükşehir Belediyesi
#Hizmet
#Peyzaj Çalışması
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2023-YKS (TYT, AYT ve YDT) Temel Soru Kitapçıkları