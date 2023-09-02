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Alarma geçildi ekipler Edirne'ye sevk edildi: Bulgaristan'ın Türkiye sınırında orman yangını

Bulgaristan’ın Türkiye sınırına yakın bölgede akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlerin Edirne sınırına yaklaşması üzerine Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ile Edirne Belediyesi ekipleri, önlem amaçlı sınıra sevk edildi. Ekipler, yangının sınırı aşması halinde müdahale etmek için bölgede bekleyişlerini sürdürüyor.

22:14 . 2/09/2023 Cumartesi
DHA
Bulgaristan'ın Türkiye sınırına yakın bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle Edirne sınırına ekipler sevk edildi.

Bulgaristan'ın Türkiye sınırına yakın bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle Edirne sınırına ekipler sevk edildi.

Bulgaristan'ın Türkiye sınırında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyürken, sınırı aşması ihtimaline karşı Edirne’nin sınır bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


Bulgaristan’ın Türkiye sınırına yakın bölgede akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle Edirne sınırına doğru yaklaştı. Bunun üzerine Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ile Edirne Belediyesi ekipleri, önlem amaçlı sınıra sevk edildi. Ekipler, yangının sınırı aşması halinde müdahale etmek için bölgede bekleyişlerini sürdürüyor.



Geniş bir alana yayılan alevler Edirne’nin sınırda bulunan Saksağan, Suakacağı, Hüseyinpınar köylerinden görülürken, yetkililer ise alevlerin sınırı aşması ihtimaline karşı bölgede itfaiye ekiplerinin hazır beklediğini söyledi. Yetkililer, alevlerin yön değiştiren rüzgarın etkisiyle Bulgaristan’ın iç kesimlerine doğru yöneldiğini kaydetti.

#Orman Yangını
#Bulgaristan
#Edirne Sınırı
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