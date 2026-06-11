Albayrak Ailesi'nin acı günü: Hanife Teyze Hakk’a yürüdü

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak’ın teyzesi, Hasan Albayrak, Saffet Albayrak, Kenan Albayrak, Fatma Balcı ve Hacer Albayrak’ın anneleri Hanife Albayrak, 94 yaşında Hakk’a yürüdü. Hanife Teyze'nin cenazesi Zeytinburnu Kazlıçeşme Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.
Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ile Yönetim Kurulu Üyeleri Bayram Albayrak, Nuri Albayrak, Kazım Albayrak, Mustafa Albayrak ve Muzaffer Albayrak'ın teyzeleri Hanife Albayrak vefat etti. Hanife Albayrak, yaşlılıktan kaynaklı rahatsızlıklar nedeniyle 14 senedir tedavi görüyordu.
Trabzon Of’a bağlı Ballıca Yavuz Selim sakinlerinden Merhum Hüseyin Albayrak’ın eşi, Hasan Günaydın’ın kızı, Hasan Albayrak, Saffet Albayrak, Kenan Albayrak, Fatma Balcı ve Hacer Albayrak’ın anneleri Hanife Albayrak, İstanbul’da Beykoz Çavuşbaşı’nda yaşadığı evinde 94 yaşında Hakk’a yürüdü. Hanife Albayrak, dün Topkapı Merkez Efendi Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zeytinburnu Kazlıçeşme Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.
SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI
Albayrak ailesini acılı gününde Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, eski Trabzonspor Başkanı Mustafa Günaydın ve eski YURTKUR Genel Müdürü Hasan Albayrak da yalnız bırakmadı.