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HDP’li eski vekil Osman Baydemir, İngiltere’de yaptığı bir konuşmada Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a alçakça ifadelerle nefretini kustu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Osman Baydemir
Osman Baydemir

Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasıyla start verilen Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karalama kampanyalarına HDP’liler de beklemeden dahil oldu. İngiltere’de BBC merkezi önünde basın açıklaması yapan HDP’li eski vekil Osman Baydemir, alçakça ifadelerle Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a nefretini kustu. Baydemir, etrafındaki PKK’lı grubun alkışları eşliğinde İngilizce yaptığı açıklamada hakaret ve iftiralarını art arda sıraladı. Baydemir, “Terörist kim diktatör kim?” diye sorarken, terör örgütü PKK yandaşları da hep bir ağızdan “Erdoğan” yanıtını verdi.

İFTİRA YALAN HAKARET

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde Kürt kasabalarını tahrip ettiğini savunan Baydemir, iftiralarını sürdürerek çocukların, kadınların ve sivillerin öldürüldüğünü iddia etti. Baydemir konuşmasında ayrıca, sözde Ermeni soykırımının bir benzerinin bugün Suriye’de Kürtlere karşı uygulandığını iddia etti. HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’in geçtiğimiz yıl mahkemelerce verilen ve kesinleşmiş cezaları sebebiyle milletvekilliği düşürülmüştü. Baydemir hakkında “Türk milletini, cumhuriyeti ve TBMM’yi alenen aşağılama” suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava da ayrıca sürüyor.

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