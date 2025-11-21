ALES pazar günü yapılacak

"Sınava 163 bin 999 aday başvuru yaptı. ALES, adayların bireysel kariyerleri kadar ülkenin akademik ve kurumsal kapasitesini etkileyen önemli bir uygulamadır. Bu bilinçle 22 bin 197 görevlimiz sahada olacak. Ayrıca 590 engelli aday sınava katılacak. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu ve bu haktan 1238 aday yararlandı. Sınava katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim."