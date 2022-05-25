Gündem Alev topuna dönen otomobil dehşet saçtı
ANKARA

Alev topuna dönen otomobil dehşet saçtı

Ankara'da, otomobilde çıkan yangın, yokuşta kayıp duvara çarpmasıyla park halindeki otomobile ve ağaca sıçradı. Alevler, ekipler tarafından güçlükle söndürüldü.

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Haber Merkezi DHA
Alev topuna dönen otomobil dehşet saçtı
ALEV TOPUNA DÖNEN ARAÇ DEHŞET SAÇTI Önce yandı sonra evin bahçesine daldı

Mamak ilçesi Tuzluçayır Mahallesi 297'nci Sokak'ta, Tuzluçayır İlkokulu önünde, seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın başladı.

Alevleri fark eden sürücü, otomobili sağa çekip, söndürme tüpüyle müdahale etti ancak kontrol altına alamayınca yanından uzaklaştı. Alevlerin sardığı otomobil, yokuş aşağı kayarak apartmanın bahçe duvarına çarptı. Araçtan yükselen alevler, duvarın önünde park halindeki otomobil ile bahçedeki ağaca da sıçradı.

Ankara'da alev topuna dönen araç dehşet saçtı
OYNAT 00:59
Ankara'da alev topuna dönen araç dehşet saçtı
Ankara'da, otomobilde çıkan yangın, yokuşta kayıp duvara çarpmasıyla park halindeki otomobile ve ağaca sıçradı. Alevler, ekipler tarafından güçlükle söndürüldü.


İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını güçlükle kontrol altına alıp, söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı diğer otomobil ile ağacın bir kısmı da yandı.

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