Kılıçdaroğlu’nun “Ben Aleviyim” mesajını “dikkat çekici” bulan kanaat önderleri “Alevi olduğunu seçimde hatırladı” dedi. Hüseyin Gazi Cemevi Dedesi Hüseyin Öz, “Kılıçdaroğlu'nun Alevi olduğunu şimdiye kadar kendi ağzından hiç duymadım. Dersimli olduğunu ifade ederdi. Ancak şimdi ilk kez Alevi olduğunu kendi ağzıyla söyledi. Kılıçdaroğlu'nun aklı cemevlerine tanınan haklar verildiğinde neredeydi? Seçimler yaklaştığında mı Alevi kimliğini hatırladı. Aklı şimdiye kadar neredeydi?” ifadelerini kullandı. Kimsenin Alevi oylarına çantada keklik gözüyle bakamayacağını ifade eden Öz, “Avrupa'nın fonladığı Ali’siz Alevilik başta olmak üzere pek çok akımın peşinde peyk olmuş Alevi-Bektaşi toplumunun yöneticileri, Alevi toplumunun oylarını HDP'ye kanalize etmeye çalışmaktadır” diye konuştu.

GEÇ KALMIŞ BİR MESAJ

Hüseyin Gazi Vakfı Başkanı Mehmet Ali Ayyıldız ise “Bu açıklamaları kendisinden duymak güzel ancak geç kalmış açıklamalar. Keşke bu sözleri daha önce söyleseydi. Bu açıklamalarını seçimlere bu kadar yakın bir tarihte yapılması da beni üzen bir gelişme oldu. Alevi toplumu tüm siyasetçilerden söz değil icraat bekliyor” dedi.

Vahim bir sorumsuzluk örneği

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına tepki gösterdi. Bahçeli, mezhep kışkırtıcılığı ve etnik istismarın korkunç bir tehdit olduğunu vurgulayarak, bugüne kadar milletin hiçbir evladının etnik kökeninin mesele yapılmadığını, hiçbirinin mezhep temelli bir ötekileştirmenin içine itilmediğini belirtti. Bahçeli, şunları söyledi: “Kemal Kılıçdaroğlu’nun, küresel emperyalizmin dayatma, tembih ve telkinleriyle kimlik siyasetine keskin dönüş yapması, etnik ve mezhebi hassasiyetleri çok tehlikeli şekilde kaşıyarak kanatma hevesine düşmesi vahim bir sorumsuzluk örneğidir.”

KILIÇDAROĞLU’NUN AĞZI PKK’NIN AĞZI

“Ülkemiz ağır bir felaket döneminin yaralarını hızla sararken, manevi zenginliğiyle feyizlendiğimiz ramazan ayımızı idrak edip bayrama vasıl olmuşken, Kılıçdaroğlu’nun ‘Milyonlarca Kürt’e terörist muamelesi yapılıyor’ iftirası ülkemize, milletimize, bin yıllık kardeşlik hukukumuza ayıplı ve ahlaksız bir saldırıdır. Maalesef ve çok açıktır ki, Kılıçdaroğlu’nun karanlık ağzı bölücü terör örgütü PKK’nın ağzıdır.”

Önder Aksakal

Bölücülüğe soyunuyor

Kılıçdaroğlu’nun ‘Alevi’ çıkışına DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’dan da tepki geldi. Tarafsız Bölge programında konuşan Aksakal, “Mezhepsel kimliğini öne sürerek toplumsal bölünmenin ateşine odun atmakla kalmıyor ve sadece vatanı bölmek isteyenlere katkı vermek değil, inançlar üzerinden de bölücülüğe soyunuyor. Bu toplumun bölünmesine yönelik bir girişimdir, büyük bir tehlikedir. Ülkenin bölünmez bütünlüğüne saldırı yapan, bunu hedefine koyan emperyalist sistemin hedeflerinin yanında bir de iç huzurumuzu bozacak, birbirimizi Alevi, Sünni, Kürt, Türk, Çerkes, Laz ayrımına sevk edecek bir söylemdir” dedi.















