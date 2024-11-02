Algı operasyonuna bir yenisini daha eklediler: Hedef yine MEB

Bazı basın yayın organlarının Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümete karşı medyada yürütülen algı operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Bir gazetede yer alan haberde, MEB’in devlet okullarında istihdam edeceği öğretmenleri seçmek amacıyla adayın mesleki bilgisini ölçmek, mesleğe uygunluğunu, kültürel birikimini, iletişim becerisini, özgüvenini ve temsil yeteneğini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği sözlü sınavlara ilişkin iddialar çarpıtılarak yer aldı.
Mülakatta adaylara yöneltilen soruların bağlamından koparılarak verildiği haberde, sorunun sorulmasının gerçek amacına ve sorulara ilişkin sınav öncesinde adayın hazırlanması amacıyla hazırlanan sözlü sınav rehberinde genel kültür sorularının mülakatta sorulacağına ilişkin ön bilgilendirme yapıldığı bilgisine yer verilmeyerek manipülatif bir haberciliğe imza atıldı.
SADECE KÜLTÜR SORULMUŞ
Haberde adaya genel kültür birikimini, iletişim becerisini, özgüvenini ölçmek amacıyla yöneltilen, Anadolu'daki yerel kıyafetlere, Türkiye'nin uluslararası faileyetlerde hediyeleşme protokolünde kullandığı çini, hat, minyatür gibi geleneksel ürünlerinin önemine, öğrencilere sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırılması için eğitimcilerin de dikkat ettiği fast food yemek alışkanlığına, dünya ticaretinde önemli bir yeri olan ve UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde Türkiye için tescillenen "çay kültürü"ne ilişkin değerlendirmelerin sorulması, çarpıtılarak algı operasyonu yapıldı. Yine söz konusu haberde, adaylara sözlü sınavlarda meslek bilgisini ölçmeye yönelik, sınıf tekrarı getiren durumların neler olduğu, bilgisayar destekli öğretimin, öğrenme modelleri, şekilleri gibi sorulara yer verilmeyerek adayların sadece kültür başlığı üzerinden sorulan toplamı 10 puan olan sorularla kontenjan dışı kaldığına ilişkin olumsuz algı yaratılmaya çalışıldı.
ELEKTRONİK KURA GÖZ ARDI EDİLDİ
Öte yandan haberde, adayların mülakata hazırlanmaları için bakanlıkça hazırlanan sözlü sınav rehberinde adaylara görüşmede elektronik kura ile yüzlerce soru arasından rastgele yöntemle, genel kültür alanında sorular yöneltileceği bilgisinin de verildiğine ilişkin de herhangi bir ibare de yer almadı.