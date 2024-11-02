Algı operasyonuna bir yenisini daha eklediler: Hedef yine MEB

Haberde adaya genel kültür birikimini, iletişim becerisini, özgüvenini ölçmek amacıyla yöneltilen, Anadolu'daki yerel kıyafetlere, Türkiye'nin uluslararası faileyetlerde hediyeleşme protokolünde kullandığı çini, hat, minyatür gibi geleneksel ürünlerinin önemine, öğrencilere sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırılması için eğitimcilerin de dikkat ettiği fast food yemek alışkanlığına, dünya ticaretinde önemli bir yeri olan ve UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde Türkiye için tescillenen "çay kültürü"ne ilişkin değerlendirmelerin sorulması, çarpıtılarak algı operasyonu yapıldı. Yine söz konusu haberde, adaylara sözlü sınavlarda meslek bilgisini ölçmeye yönelik, sınıf tekrarı getiren durumların neler olduğu, bilgisayar destekli öğretimin, öğrenme modelleri, şekilleri gibi sorulara yer verilmeyerek adayların sadece kültür başlığı üzerinden sorulan toplamı 10 puan olan sorularla kontenjan dışı kaldığına ilişkin olumsuz algı yaratılmaya çalışıldı.