Ali Demir’in beraatine itiraz

Savcılığın yaptığı istinaf başvurusunda Demir’in FETÖ’nün tepe yöneticileri ile yaptığı 121 görüşme kaydına dikkat çekilerek, beraat kararının kanuna aykırı olduğu belirtildi.

Başsavcılığın Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunduğu istinaf dilekçesinde beraat kararının kanuna aykırı olduğu belirtildi. Dilekçede, Demir'in FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı olduğuna dair bilgi içeren ihbar tutanağı, kolluk araştırma tutanağı, yine örgütle irtibatına ilişkin tespit içeren araştırma tutanakları, bilirkişi raporları, ÖSYM Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı’nda bilişim personeli olarak görev yapan tanıkların ve FETÖ’nün ÖSYM Başkanlığı'ndaki yapılanmasına dair birbirleri ile tutarlı beyanları ve müşteki dilekçelerinde yer alan kuvvetli şüpheler ve deliller olduğu vurgulandı.