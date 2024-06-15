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Ali Demir’in beraatine itiraz

FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında verilen beraat kararına savcılık itiraz etti.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 15/06/2024 السبت
Güncelleme: 01:57 - 15/06/2024 السبت
Yeni Şafak
Ali Demir.
Ali Demir.

Savcılığın yaptığı istinaf başvurusunda Demir’in FETÖ’nün tepe yöneticileri ile yaptığı 121 görüşme kaydına dikkat çekilerek, beraat kararının kanuna aykırı olduğu belirtildi.

İSTİNAF BAŞVURUSU

Başsavcılığın Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunduğu istinaf dilekçesinde beraat kararının kanuna aykırı olduğu belirtildi. Dilekçede, Demir'in FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı olduğuna dair bilgi içeren ihbar tutanağı, kolluk araştırma tutanağı, yine örgütle irtibatına ilişkin tespit içeren araştırma tutanakları, bilirkişi raporları, ÖSYM Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı’nda bilişim personeli olarak görev yapan tanıkların ve FETÖ’nün ÖSYM Başkanlığı'ndaki yapılanmasına dair birbirleri ile tutarlı beyanları ve müşteki dilekçelerinde yer alan kuvvetli şüpheler ve deliller olduğu vurgulandı.

'BERAAT KARARI KANUNA AYKIRI'

Dilekçede, "Sanığın müspet suçtan cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken verilen beraat kararı kanuna aykırı" denilerek, kararın bozulması talep edildi.




#FETÖ
#PYD
#terör örgütü
#Ali Demir
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