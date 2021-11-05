Ali İhsan Yavuz'dan 'CHP'li vekil' açıklaması: Utanacak mısınız?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, geçtiğimiz günlerde Tvnet'te yer alan Taha Hüseyin Karagöz'ün sunduğu Sert Sorular programına konuk oldu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ali İhsan Yavuz, açıklamaları sırasında, "Bir resim var. Bu resimde CHP'li ve AK Partili milletvekilleri var. Ama birileri, resimdekileri YSK üyesi, beni de bu kişileri bilmem nereye götüren olarak lanse etti. Bu fotoğrafta bulunan CHP'li milletvekili bile adeta feveran etti. 'Yapmayın arkadaşlar siz Ali İhsan Yavuz'a vurayım derken beni de YSK üyesi yaptınız. Ayıptır günahtır' dedi. Bu kişinin ismini de verebilirim ama vermiyorum" ifadelerini kullandı.

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"MAĞRİBİ GİBİ ATLAYAN BİR ZİHNİYETLE KARŞI KARŞIYAYIZ"





Program sonrası Cumhuriyet başta olmak üzere bazı medya organlarında Ali İhsan Yavuz'un sözleri çarpıtıldı. CHP'li vekilin isim telaffuz etmemesi, "Öyle bir isim yok" algısı oluşturularak, "Yavuz'un canlı yayında zor anları" denilerek haberleştirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, söz konusu manipülatif haberlere sert bir dille karşılık verdi. Yavuz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yasama çalışmaları kapsamında TBMM Adalet Komisyonu üyeleriyle yapmış olduğumuz ABD ziyaretini çarpıtan, AK Parti ve CHP vekillerini bile YSK üyesi gösteren, bunu açıklamak için sarfettiğim sözlerin üzerine bile mal bulmuş mağribi gibi atlayan bir zihniyetle karşı karşıyayız.

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GÜNDEM Ali İhsan Yavuz'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığı ile ilgili provokatif paylaşımlara yanıt: Olup bitenleri CHP'nin dışında düşünürseniz yanılırsınız

"ALGI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Katıldığım bir canlı yayında amacı kurgu ve manipülasyon olanların alçaklığını anlatırken dedim ki "Bir resim var. Bu resimde CHP'li ve AK Partili milletvekilleri var. Ama birileri, resimdekileri YSK üyesi, beni de bu kişileri bilmem nereye götüren olarak lanse etti.

Yine dedim ki "Bu fotoğrafta bulunan CHP'li milletvekili bile adeta feveran etti. 'Yapmayın arkadaşlar siz Ali İhsan Yavuz'a vurayım derken beni de YSK üyesi yaptınız. Ayıptır günahtır' dedi.

'Bu kişinin ismini de verebilirim ama vermiyorum' dediğim için sözüm ona bir kısım haber siteleri sanki öyle bir isim yok da ben uyduruyorum gibi bir algı oluşturmaya çalıştı."

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GÜNDEM Ali İhsan Yavuz'dan 'Hiçbir şey olmasa bile bir şey oldu' sözlerine açıklama: O gün gerçekten İstanbul'da bir şeyler oldu

O CHP'LİNİN İSMİNİ AÇIKLADI

Yavuz, programda isim vermeme nedeninin hassasiyet göstermesi olduğunu dile getirerek açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Oysa benimkisi, ilgili kişinin canlı yayında ismini telaffuz etmeme, hassasiyetiydi. Ancak bahse konu kişinin kendisi (CHP 24.Dönem Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk) 15 Mayıs 2019'da sosyal medya hesabından bu konuya ilişkin durumu zaten açıklamış bulunuyor.

CHP 24.Dönem Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün 15 Mayıs 2019 tarihli tweeti

"NEREDE O UTANACAK YÜZ"

Çok merak ediyorum, bizi yalanla suçlayıp iftira atanlar bir parça utanacak mı şimdi? Bu derece yalan bataklığı içinde debelenenlerin yüzü az da olsa kızaracak mı? Nerede o utanacak ve de kızaracak yüz! Keşke olsaydı!"

1) Yasama çalışmaları kapsamında TBMM Adalet Komisyonu üyeleriyle yapmış olduğumuz ABD ziyaretini çarpıtan, AK Parti ve CHP vekillerini bile YSK üyesi gösteren, bunu açıklamak için sarfettiğim sözlerin üzerine bile mal bulmuş mağribi gibi atlayan bir zihniyetle karşı karşıyayız. REKLAM November 5, 2021

OYNAT 00:47 Ali İhsan Yavuz: Cumhurbaşkanımızın üçüncü kez seçilmesinin önünde toz kadar engel yok AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, TVNET'te yayınlanan Taha Hüseyin Karagöz'ün sunumuyla yayınlanan Sert Sorular programına konuk oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki kez seçim kazandığı için bir kez daha seçimi kazanmasının mümkün olmadığı yönündeki iddialara yanıt verdi.



Yavuz, 'Sistem değişti, madde değişti, kavram değişti, kanunlar geriye işlemez. 2012'de de Anayasa Mahkemesinin verdiği bir karar var. Bunların hangi birine baksanız Sayın Cumhurbaşkanımızın seçilmesinin önünde toz kadar bir engel yok. Toz kadar bir engel olsa Millet İttifakı Sayın Cumhurbaşkanımızın aday olmasını ister mi. Aday olamasa en fazla Millet İttifakı sevinir. O zaman erken seçime gitmezsek Cumhurbaşkanımız aday olamayacaksa neden istemiyorlar.' dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 03:35 İhsan Yavuz'dan 'Hiçbir şey olmasa bile bir şey oldu' sözlerine açıklama: O gün gerçekten İstanbul'da bir şeyler oldu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında, Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.



2019 yılında, İstanbul seçimlerinin tekrarı sürecinde sarf ettiği, 'Hiçbir şey olmasa bile bir şey olmuştur' sözüyle ne demek istediğine ilişkin soruya yanıt veren Yavuz, 'Aslında benim böyle bir sözüm yok. Ben de kullanmaya başladım sanki benimmiş gibi. O gün gerçekten İstanbul'da bir şeyler oldu. Hiçbir şey olmadıysa şayet 28 bin oy nasıl oldu da 13 bin rakamına indi? Demek ki bir şeyler oldu. O günlerde anlaşılmamızın nedeni 'İstanbul seçimlerini yeniletmek istiyoruz' sanılması.' dedi. BiP'te paylaş

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