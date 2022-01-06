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POLİTİKA

Ali Şahin’e üst düzey görev

TBMM idare amiri ve AK Parti Gaziantep milletvekili Ali Şahin, Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu, parlamentolar arası TBMM delegasyonu başkanı olarak seçildi.

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Haber Merkezi Diğer
Ali Şahin’e üst düzey görev
Ali Şahin

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Türk Delegasyonu Başkanı seçilen Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ali Şahin‘i kutladı.

Milletvekili Ali Şahin, konu ilgili yaptığı paylaşımda, kendisini bu göreve layık gören herkese minnettar olduğunu dile getirerek, “TBMM tarafından ilk kez oluşturulan Latin Amerika Parlamentoları Türk Delegasyonu’nun hayırlara vesile olmasını diliyor, şahsımı delegasyon başkanlığına layık gören TBMM Başkanımız ve AK Parti Grubumuza şükranlarımı sunuyor, ülkeme ve milletime layık olmayı diliyorum.” dedi.

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