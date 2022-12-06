Alibeyköy'deki tramvay kazası: Gözaltına alınan vatman adliyeye getirildi

İstanbul'da feci kaza: Tramvay İETT ile çarpıştı

İstanbul Eyüpsultan'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı. Alınan bilgiye göre, Alibeyköy'de meydana gelen kazanın ardından, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Tramvayın çarptığı otobüsteki yolcular yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, 'T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Cibali-Üniversite istasyonları arasında yapılmaktadır' denildi.











