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İSTANBUL

Alibeyköy'deki tramvay kazası: Gözaltına alınan vatman adliyeye getirildi

İstanbul Eyüpsultan Alibeyköy Tramvay durağında tramvay ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu 33 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan tramvay sürücüsü savcılıktaki ifadesinin ardından, bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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Haber Merkezi AA
Alibeyköydeki tramvay kazası: Gözaltına alınan vatman adliyeye getirildi
Alibeyköy'deki tramvay kazası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan tramvay sürücüsünün Alibeyköy Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Tramvay sürücüsü savcılıktaki ifadesinin ardından, bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul'da feci kaza: Tramvay İETT ile çarpıştı
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İstanbul'da feci kaza: Tramvay İETT ile çarpıştı
İstanbul Eyüpsultan'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı. Alınan bilgiye göre, Alibeyköy'de meydana gelen kazanın ardından, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Tramvayın çarptığı otobüsteki yolcular yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, 'T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Cibali-Üniversite istasyonları arasında yapılmaktadır' denildi.

Alibeyköy Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde dün sabah saatlerinde tramvayın İETT otobüsüne çarptığı kazada 33 kişi yaralanmıştı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların çoğunluğu tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Kazaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, tedavilerinin ardından taburcu edilen vatman ve otobüs şoförünün de ifadesi alınmıştı. Otobüs şoförü, ifadesinin ardından karakoldan ayrılmıştı.

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