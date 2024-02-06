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Aliyev 6 Şubat depremlerinin 1. yılı dolayısıyla Erdoğan'a mesaj gönderdi: Her zaman Türkiye'nin yanındayız

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 6 Şubat 2023 depremlerinin 1. yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Aliyev, "Türkiye hükümeti, sizin kararlı liderliğiniz altında, depremin oluşturduğu büyük yıkımın ortadan kaldırılması, etkilenen bölgenin yeniden canlandırılması ve evsiz kalan milyonlarca insana konut sağlanması için var gücüyle çalışıyor" dedi.

13:34 - 6/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin, depremin neden olduğu zorlukları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, Türk halkının mücadele kararlılığı, dayanışma ruhu ve güçlü iradesi sayesinde hızla aşacağından, bu acı sınavdan onurla hatta daha da güçlenerek çıkacağından emin olduğunu ifade etti.


Aliyev, 6 Şubat 2023 depremlerinin 1. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj gönderdi.


Depremde hayatını kaybedenlerin aziz hatırasını derin saygı ve hürmetle andığını belirten Aliyev, onlara Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diledi.



“Türkiye'nin yanında olmaktan büyük gurur duyuyoruz”

Devlet ve özel kurumların yanı sıra küçükten büyüğe tüm Azerbaycanlıların depremzedelere maddi-manevi destek sağlamak için elinden geleni yaptığını vurgulayan Aliyev,
“Türkiye Hükümeti, sizin kararlı liderliğiniz altında, depremin yol açtığı büyük yıkımın ortadan kaldırılması, etkilenen bölgenin yeniden canlandırılması, evsiz kalan milyonlarca insana konut sağlanması için var gücüyle çalışıyor. Şu anda Azerbaycan, Kahramanmaraş ilinde insani faaliyetlerini sürdürmekte olup, imar ve restorasyon çalışmaları ile sosyal tesislerin inşasına da yakından katılmaktadır. Bu asil ve onurlu görevde Türkiye'nin yanında olmaktan büyük gurur duyuyoruz”
şeklinde konuştu.

“Her zaman Türkiye'nin yanındayız”

Bütün bunların Azerbaycan-Türkiye sarsılmaz birlik ve beraberliğinin bir tezahürü olduğunun altını çizen Aliyev,
“Türkiye iyi günde de, kötü günde de Azerbaycan'ın yanında olduğu gibi, biz de her zaman Türkiye'nin yanındayız ve olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz tek milletiz, iki devletiz”
ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Aliyev,
“Eminim ki sizin liderliğiniz, mücadele kararlılığınız, Türk halkının dayanışma ruhu ve güçlü iradesi sayesinde, güçlü Türk devleti bu zorlukları hızla aşacak ve bu acı sınavdan onurla, hatta daha da güçlenerek çıkacaktır. Bu acı günde sizlere, mağdurların ailelerine, yakınlarına, kardeş Türkiye halkına hem kendi adıma hem de Azerbaycan halkı adına başsağlığı dileklerimi iletiyorum”
ifadelerine yer verdi.


#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#İlham Aliyev
#deprem
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