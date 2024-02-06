Aliyev 6 Şubat depremlerinin 1. yılı dolayısıyla Erdoğan'a mesaj gönderdi: Her zaman Türkiye'nin yanındayız

“Eminim ki sizin liderliğiniz, mücadele kararlılığınız, Türk halkının dayanışma ruhu ve güçlü iradesi sayesinde, güçlü Türk devleti bu zorlukları hızla aşacak ve bu acı sınavdan onurla, hatta daha da güçlenerek çıkacaktır. Bu acı günde sizlere, mağdurların ailelerine, yakınlarına, kardeş Türkiye halkına hem kendi adıma hem de Azerbaycan halkı adına başsağlığı dileklerimi iletiyorum”