Aliyev 6 Şubat depremlerinin 1. yılı dolayısıyla Erdoğan'a mesaj gönderdi: Her zaman Türkiye'nin yanındayız

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin, depremin neden olduğu zorlukları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, Türk halkının mücadele kararlılığı, dayanışma ruhu ve güçlü iradesi sayesinde hızla aşacağından, bu acı sınavdan onurla hatta daha da güçlenerek çıkacağından emin olduğunu ifade etti.
Aliyev, 6 Şubat 2023 depremlerinin 1. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj gönderdi.
Depremde hayatını kaybedenlerin aziz hatırasını derin saygı ve hürmetle andığını belirten Aliyev, onlara Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diledi.