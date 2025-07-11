Aliyev'le Paşinyan’dan barış görüşmesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış süreci kapsamında Aliyev ve Paşinyan'ın Abu Dabi'de bir araya geldiği bildirildi. Türkiye saatiyle 08.10’da başlayan ve 5 saat süren görüşmenin sonunda, taraflar yapıcı mesajlar verdi. 2'nci Karabağ Savaşı sonrasında Bakü'nün önerisiyle barış müzakerelerine başlayan Azerbaycan ve Ermenistan, Mart 2025'de barış anlaşması metninde uzlaşı sağlamıştı. Azerbaycan yönetimi, anlaşmanın imzalanması için Azerbaycan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik iddialar içeren Ermenistan anayasasının değiştirilmesi, aynı zamanda güncelliğini yitirmiş ve işlevsiz durumdaki AGİT Minsk Grubu'nun feshedilmesi şartını öne sürmüştü. Aliyev ve Paşinyan, en son Arnavutluk'un başkenti Tiran'da mayısta düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6'ncı Zirvesi kapsamında bir araya gelmişti.

ZENGEZUR VE SINIRLAR KONUŞULDU

Azerbaycanlı diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Aliyev-Paşinyan görüşmesinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış sürecinin ana başlıkları ele alındı. Taraflar, sınırların belirlenmesi, Zengezur Koridoru'nun açılması ve geliştirilmesi, barış anlaşmasının paraflanması gibi konularda kapsamlı ve derinlemesine görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede, Azerbaycan tarafından Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev, Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ve Cumhurbaşkanı Özel Talimatlardan Sorumlu Temsilcisi Elçin Amirbayov da yer aldı. Ermenistan tarafında ise Başbakan Yardımcısı Mger Grigoryan, Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Armen Grigoryan ve Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan da görüşmede hazır bulundu.

İKİLİ GÖRÜŞME EN İDEALİ

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, normalleşme sürecindeki tüm konuların çözümünde aracısız ikili müzakerelerin en verimli format olduğunu kaydetti. Açıklamaya göre taraflar, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme gündeminin çeşitli boyutlarını ele aldı. Taraflar, sonuç odaklı diyalogların devam ettirilmesi konusunda mutabakata varıldığını da bildirdi. Sınırların belirlenmesi sürecinde kaydedilen ilerlemeleri değerlendiren liderler, bu yönde yürütülen çalışmaların sürdürülmesi için ilgili devlet komisyonlarına gerekli talimatları verdi. Ayrıca, güven artırıcı önlemler ile ikili görüşmelerin devam ettirilmesi yönünde de anlaşmaya varıldı.

Kremlin: Süreci destekliyoruz

Rusya Devlet Başkanlığı Sarayı Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Aliyev ve Paşinyan arasındaki görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peskov, konuya dair yaptığı açıklamada, "Rusya bugün, Abu Dabi'de gerçekleşen Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki doğrudan diyaloğu memnuniyetle karşılıyor. Bir barış anlaşmasının bir an önce imzalanmasını memnuniyetle karşılayacağımızı çeşitli seviyelerde defalarca söyledik" dedi. "Bir barış anlaşmasının imzalanması, bölgeye öngörülebilirlik, istikrar ve barış katacak çok önemli bir faktör olacaktır” diyen Peskov “Bu süreci tamamen destekliyoruz" ifadelerini kullandı.







