Alkışlanacak uygulama: Mamak'ta sokak hayvanlarını sahiplenenlere maddi destek

Sokaklarda başıboş halde gezen hayvanların tehlike arz etmesi nedeniyle başlatılan çalışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla belediyeler sokak hayvanlarını güvenli barınaklara almaya başlarken, kimi belediyeler de farklı çalışmalara imza atıyor. Ankara'da Mamak Belediyesi, bugün yaptığı Meclis Toplantısı'nda sokak hayvanlarını sahiplenenlere maddi destek vereceklerini açıkladı.

SOKAK HAYVANI SAHİPLENENE 500 LİRA DESTEK

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, sokak hayvanları sahiplenen hemşehrilerine aylık 500 lira ve mama desteği vereceklerini Twitter hesabından duyurdu.

OYNAT 00:58 Mamak Belediye Başkanı Murat Köse: Sokak hayvanı sahiplenen aylık 500 lira yardım Ankara Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, sokak hayvanlarını sahiplenen Mamaklılara, mama desteği ve bakımın yanı sıra, ödenen 150 liranın 2022 itibariyle aylık 500 liraya çıkarıldığını duyurdu. Teklif Mamak Belediye Meclisinden oy birliğiyle geçerek yürürlüğe girdi. BiP'te paylaş

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"KAMPANYAYA ÖNEMLİ BİR TALEP OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Meclis'te kararı oylamaya sunan Köse, "Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi konusunda bir kampanya, çalışma başlatmıştık geçen yıl. Bu çerçevede sokak hayvanlarını sahiplenenlere nakdi bir yardım yapalım demiştik. Aynı zamanda 150 lira bir rakam belirlemiştik geçen yıl için. Bu sene için 500 lira teklif ediyorum. Sokaktan hayvan sahiplenen hemşehrilerimize aylık olarak 500 lira nakit destek vereceğiz. Aynı zamanda mama ve bakımını da yapacağız. Hem onları sahiplendireceğiz, o hayvanları korumuş olacağız. Bu kampanyaya önemli bir talep olacağını da düşünüyorum açıkçası. Hayvanların sahiplendirilmesiyle ilgili 150 lirayı 500 liraya çıkararak oylanmasını takdirlerinize sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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Karar, oy birliğiyle kabul edildi.

Sokak köpeklerini sahiplenenlere

Aylık 500 TL ücret vereceğiz



Mamak Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı 3. Birleşimini gerçekleştirdik.#GüzelMamak'mız için güzel kararlar alıyor, hizmetlerimizi aksatmadan hayata geçiriyoruz



Mamak Daha Güzel Oluyor#MilletimizinHizmetindeyiz pic.twitter.com/mf6vBLymqd — Murat Köse 🇹🇷 🦩🚀🏹 (@MuratKoseMamak) January 5, 2022