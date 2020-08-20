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Gündem Alkol aldı, direksiyon başına geçti, drift yaptı Ceza üstüne ceza yağdı
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Alkol aldı, direksiyon başına geçti, drift yaptı: Ceza üstüne ceza yağdı

Tüm cezalara rağmen trafikte drift yaparak sürücülerin hayatını tehlikeye atan şehir eşkıyalarının sonuncusu Tokat'ta kameralara yansıdı. Zile ilçesinde alkol alıp birer gün arayla aynı yerde drift yapan 34 yaşındaki M.E, MOBESE kameralarına takıldı. Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücüye 17 bin 919 lira para cezası kesildi, ehliyetine de 8 ay el konuldu.

Haber Merkezi DHA
Driftçi maganda sokak kameraları tarafından kaydedildi.
Driftçi maganda sokak kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, 19 Ağustos saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün drift yaptığı 60 ABT 132 plakalı otomobil, polis ekipleri tarafından mobese kameralarından tespit edildi. Zile Caddesi üzerinde durdurulan aracın sürücüsü M.E.'nin, bir gün önce aynı yerde drift yaptığı tespit edildi.

Drift yaptığı görüntüleri yanlışlıkla polise gönderdi 6 bin 141 TL ceza yedi
GÜNDEM
Drift yaptığı görüntüleri yanlışlıkla polise gönderdi 6 bin 141 TL ceza yedi

Drift pahalıya patladı: Hem ceza yedi hem ehliyeti gitti
GÜNDEM
Drift pahalıya patladı: Hem ceza yedi hem ehliyeti gitti

Cezalar art arda sıralandı

Sürücü M.E.'ye drift yapmaktan 12 bin 282 lira, alkollü araç kullanmaktan bin 228 lira ceza kesildi. Ters yönde araç kullanmak, çevreye gürültü verecek şekilde araç kullanmak ve araç sigortası yaptırmamaktan da 4 bin 409 lira ceza uygulandı.


  • Toplam 17 bin 919 lira ceza işlem uygulanan M.E. hakkında, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem başlatılarak, ehliyetine 8 ay el konuldu.

Drift yapılıp ters yönde giden araç cezadan kaçamadı
OYNAT 00:49
Drift yapılıp ters yönde giden araç cezadan kaçamadı
Tokat'ın Turhal ilçesinde, polis ekiplerinin sosyal medya üzerinden tespit ettiği drift yapılan ve ters yönde gidilen otomobilin plakasına 7 bin 369 lira ceza uygulandı.


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