Alkollü sürücü sahili bir birine kattı: Limandaki masalara çarpıp denize düşmek üzereyken kurtarıldı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde meydana gelen olayda alkollü olduğu iddia edilen sürücü Ş.P., limanda manevra yapmaya çalışırken işletmelerin masalarına çarptı. Ardından geri manevra yapan sürücü limanın ucuna kadar geldi. Geri gelmeye devam eden sürücüyü son anda limandaki bir işletmenin sahipleri fark etti. İşletme sahipleri iki tekeri havada kalan araçtaki sürücüyü bağırarak uyardı. Uyarılar ardından duran sürücüyü çevredeki vatandaşlar araçtan çıkardı. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemleri alındı. Araç, belediyeye ait bir kepçeyle kurtarıldı.