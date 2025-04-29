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Psikolojik rahatsızlığı bulunan kadın alkol alıp evini ateşe verdi

Psikolojik rahatsızlığı bulunan kadın alkol alıp evini ateşe verdi

11:2329/04/2025, Salı
DHA
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İtfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesiyle söndürülen evde maddi hasar oluştu.
İtfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesiyle söndürülen evde maddi hasar oluştu.

Amasya'da psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen Neşe S., alkollü haldeyken, kaldığı evi ateşe verdi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Amasya Şeyhcui Mahallesi Zambak Sokak'taki 3 katlı binanın 2'nci katında oturan Neşe S., sabah saatlerinde evi ateşe verdi. Evden dumanların geldiğini gören komşuların ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde zarar oluşurken, psikolojik rahatsızlıkları olduğu öne sürülen alkollü Neşe S. gözaltına alındı.


Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.




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