Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Ankara'da

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yapılan resmi görüşmelerde, Türkiye ve Almanya ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak ve iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yapılabilecekler değerlendirilecek.