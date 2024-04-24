Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Ankara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı FrankWalter Steinmeier'ı Beştepe'de resmi törenle karşıladı.
Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı FrankWalter Steinmeier ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesi başladı.
Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.
Gündemde hangi konular var?
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yapılan resmi görüşmelerde, Türkiye ve Almanya ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak ve iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yapılabilecekler değerlendirilecek.
Görüşmelerde ayrıca, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları ve bölgedeki son durum, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaştaki son gelişmeler, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, küresel ve bölgesel konular görüşülecek.